Минтимер Шаймиев и гендиректор Эрмитажа обсудили вопросы по управлению объектами Всемирного наследия
Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский провели встречу в казанском Кремле.
Они обсудили ряд вопросов по управлению объектами Всемирного наследия, а также затронули некоторые аспекты сохранения нематериального наследия.
Михаил Пиотровский поделился своими впечатлениями о XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» и рассказал о предстоящем выступлении в секции «Россия — Исламский мир: культура, образование, бизнес-стратегии интеграционного взаимодействия», которую организовало Министерство культуры РФ.
Напомним, вчера Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев поучаствовал в открытии памятной таблички, посвященной включению объекта «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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