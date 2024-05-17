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Минтимер Шаймиев и гендиректор Эрмитажа обсудили вопросы по управлению объектами Всемирного наследия

10:44, 17.05.2024
Минтимер Шаймиев и гендиректор Эрмитажа обсудили вопросы по управлению объектами Всемирного наследия
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский провели встречу в казанском Кремле.

Они обсудили ряд вопросов по управлению объектами Всемирного наследия, а также затронули некоторые аспекты сохранения нематериального наследия.

Михаил Пиотровский поделился своими впечатлениями о XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» и рассказал о предстоящем выступлении в секции «Россия — Исламский мир: культура, образование, бизнес-стратегии интеграционного взаимодействия», которую организовало Министерство культуры РФ.

Напомним, вчера Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев поучаствовал в открытии памятной таблички, посвященной включению объекта «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан

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