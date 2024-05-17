За год татарстанцы отправили в зону СВО почти 7 000 посылок

Фото: Максим Платонов

С мая прошлого года почтовые отделения начали бесплатно принимать посылки для военнослужащих в зону специальной военной операции. Таким образом татарстанцы отправили в зону СВО почти 7 000 посылок.

Такие посылки обрабатываются в приоритетном порядке, а «Почта России» контролирует сроки их прохождения. Благодаря развитой инфраструктуре «Почты России» каждая семья, родственники и друзья могут поддержать связь с военнослужащими, выполняющими задачи в зоне СВО.

Чтобы посылка или письмо дошли до адресата, необходимо указать номер воинской части, фамилию, имя получателя и адрес. Операторы принимают отправления в открытом виде и проверяют содержимое, чтобы не допустить отправления запрещенных предметов.

Вес каждого отправления не должен превышать 10 кг. Поэтому в почтовых отделениях посылки взвешивают и при необходимости оформляют отправку в нескольких коробках. Почта России передает посылки представителям Министерства обороны в Москве, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Напомним, в конце марта из Казани отправили две фуры с гуманитарной помощью для жителей Лисичанска и Рубежного. Общий вес груза — 30 тонн. Большую часть груза составили строительные материалы.

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Разиль Самигуллин