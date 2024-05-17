Владимир Путин прокомментировал легитимность правления Зеленского на фоне отмены выборов на Украине
Владимир Путин прокомментировал легитимность правления Зеленского на фоне отмены выборов на Украине. Он добавил, что на этот вопрос должна ответить политическая и правовая система Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».
Президент России отметил, что оценку данным действиям должен дать Конституционный суд Украины. Глава государства резюмировал: «Для нас это, конечно, имеет значение».
Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет. Он также отметил, что РФ должна понять, с кем можно взаимодействовать в отношении Украины, а кому, напротив, доверять нельзя.
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