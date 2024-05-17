Владимир Путин прокомментировал легитимность правления Зеленского на фоне отмены выборов на Украине

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Владимир Путин прокомментировал легитимность правления Зеленского на фоне отмены выборов на Украине. Он добавил, что на этот вопрос должна ответить политическая и правовая система Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

Президент России отметил, что оценку данным действиям должен дать Конституционный суд Украины. Глава государства резюмировал: «Для нас это, конечно, имеет значение».

Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет. Он также отметил, что РФ должна понять, с кем можно взаимодействовать в отношении Украины, а кому, напротив, доверять нельзя.

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Разиль Самигуллин