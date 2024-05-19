День в истории 19 мая: Санкт-Петербург — столица, «Изге Болгар жыены», праздник печати Татарстана
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 19 мая 2024 года
Сегодня в Болгаре состоится торжественное мероприятие «Изге Болгар жыены», посвященное принятию ислама Волжской Булгарией. 19 мая отмечают День фармацевтического работника в России и День печати в Татарстане. 102 года назад в СССР была создана пионерская организация, 312 лет назад Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Болгаре состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией «Изге Болгар жыены» с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- В Казани пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ-2024».
- В столице Татарстана стартует Всероссийский библиотечный конгресс «Казань — библиотечная столица-2024». Он продлится до 24 мая.
- Премьер-лига России по футболу: казанский «Рубин» сыграет против московского «Спартака».
- Казанский УНИКС сыграет против краснодарской команды «Локомотив Кубань».
Кто родился: Ататюрк и певица Мунира Булатова
- 1881 — основатель и первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк (скончался 10 ноября 1938 года). Благодаря Кемалю в 1928 году в Турции было провозглашено равенство полов, женщины получили избирательные права. Была проведена реформа образования, латинский алфавит заменил арабский, были введены семейные фамилии по западному образцу. В экономике президент проводил политику национализации, а его внешняя политика была направлена на достижение независимости страны.
- 1890 — первый президент Северного Вьетнама Хо Ши Мин (скончался 2 сентября 1969 года). С началом бомбардировок американцами Северного Вьетнама в 1965 году, Хо Ши Мин занял позицию борьбы и отказа от всяких переговоров в условиях продолжения военной агрессии. В стране он стал символом борьбы за независимость, являясь политиком, оказавшим наибольшее влияние на ход истории Вьетнама и всего национально-освободительного движения XX века.
- 1907 — один из ведущих советских мастеров радиовещания для детей Николай Литвинов (скончался 27 декабря 1987 года). Среди наиболее известных работ: «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Стойкий оловянный солдатик», «Судьба барабанщика», «Дальние страны», «История о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Литвинов в течение многих лет был главным режиссером редакции радиовещания для детей Всесоюзного радио.
- 1911 — гендиректор Казанского авиационного производственного объединения им. Горбунова (Казанский авиационный завод) в 1950—1967 годах Николай Максимов (скончался 5 мая 1967 года). В 1941 году он стал начальником бюро цехового контроля летно-испытательной станции Казанского авиационного завода №124 (будущего №22). Предприятие Николай Иванович возглавил в 1961-м, завод под его началом выпускал самолеты Ту-22 и Ил-62.
- 1914 — татарская оперная певица Мунира Булатова (скончалась 31 мая 2011 года). После смерти отца она оказалась в Казанской школе-интернате, где ее фамилия сократилась (от Бикбулатовой). Мунира Булатова окончила местный индустриальный техникум и работала на заводе имени Вахитова мастером свечного цеха, посещая музыкальный техникум, потом уехала в Москву в Татарскую оперную студию консерватории имени П.И. Чайковского. С 1939 по 1978 год была артисткой Татарского театра оперы и балета. Три года даже руководила им, семь лет преподавала в институте культуры и многие годы была председателем Татарского отделения Всероссийского театрального общества, по ее инициативе в Казани возник Дом актера. Жила в доме, где находится музей Мусы Джалиля, на ул. Горького, 17.
- 1928 — британский автоконструктор, основатель компании Lotus Cars Колин Чепмен (скончался 16 декабря 1982 года). Всемирную славу принесла Чепмену машина, которая появилась в 1961 году. Это был Lotus 25 — один из самых легких и элегантных автомобилей F-1 для своего времени. Гонщик располагался полулежа, как пилот в самолете, держа руль вытянутыми руками.
- 1964 — президент Литовской Республики с 2019 года Гитанас Науседа.
- 1977 — уругвайская актриса Наталия Орейро. Мировую известность ей принесла главная роль в аргентинском сериале «Дикий ангел». В 2021 году Орейро получила российский паспорт.
1992 — российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов.
Кто скончался: Дмитрий Донской и космонавт Хрунов
- 1125 — великий князь киевский в 1113—1125 годах Владимир Мономах (родился в 1053 году). Он сумел объединить многие территории Древнерусского государства, прекратить княжеские междоусобицы, стремясь к сохранению политического, военного и культурного единства Руси. Время Владимира Мономаха было временем первого расцвета художественной и литературной деятельности.
- 1389 — русский князь Дмитрий Донской (родился 12 октября 1350 года). Вошел в историю как собиратель русский земель. Имя Донского неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига.
- 1536 — жена короля Англии Генриха VIII Тюдора Анна Болейн (дата рождения неизвестна). Ее признали виновной в неверности, инцесте и госизмене, брак с королем признали недействительным. Смертный приговор, который должны были привести в исполнение через сожжение на костре, заменили обезглавливанием. Этот день вошел в мировую историю как день казни главной фигуры политических и религиозных потрясений, положивших начало Реформации в Англии.
- 1994 — первая леди США в 1961—1963 годах Жаклин Кеннеди (родилась 28 июля 1929 года). Вдова 35-го президента США Джона Кеннеди была одной из самых популярных женщин своего времени, законодательницей моды в Америке и Европе. Кроме того, она внесла вклад в искусство и сохранение исторической архитектуры.
- 2000 — советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза Евгений Хрунов (родился 10 сентября 1933 года). Он вторым из космонавтов Советского Союза совершил выход в открытый космос. Среди коллег и друзей Хрунова в шутку называли космическим почтальоном, ведь осуществив уникальный переход с корабля на корабль, он передал командиру «Союза-4» Владимиру Шаталову корреспонденцию, доставленную с Земли.
- 2008 — советская и российская поэтесса Римма Казакова (родилась 27 января 1932 года). Песни на стихи Казаковой исполняли певцы Серов, Аллегрова, Пугачева, Лещенко, Киркоров, Распутина и др.
- 2021 — актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино» (родилась 8 апреля 1968 года).
Праздники: День фармацевта и День печати Татарстана
- Всемирный день памяти жертв СПИДа. Впервые его отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Дата призвана привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к опасности распространения этого заболевания в мире.
- День фармацевтического работника в России. Был учрежден постановлением правительства России в мае 2021 года. Дата празднования была выбрана с привязкой к исторической дате — 19 мая 1581 года, когда в период царствования Ивана Грозного открылась первая на Руси аптека, где занимались не только продажей, но и изготовлением лекарственных препаратов
- День печати Татарстана. Решение о проведении праздника было принято в июне 1998 года Госсоветом республики. Дата приурочена к выходу в свет первого номера газеты на татарском языке под названием «Нур».
- День памяти Ататюрка, молодежи и спорта в Турции. Это всенародное торжество отмечается с большим размахом.
События в истории: движение пионеров и премьера «Сталкера»
- 1649 — Англия провозгласила себя республикой. Парламент принял акт, по которому было решено, что страна управляется парламентом, а фактически генерал-лейтенантом Оливером Кромвелем и его армией. Реставрация монархии произошла в 1660-м, почти через 9 лет после смерти Кромвеля.
- 1712 — Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. Город, основанный императором Петром I, заменил Москву не в одночасье: до официального решения в Санкт-Петербурге начали размещаться органы исполнительной власти и Правительствующий сенат. В 1712 году туда перебрался и сам император с семьей и царским двором. Город стал новой столицей российского государства на два столетия — до революции, вернувшей Москве статус административного центра страны.
- 1910 — Земля прошла через хвост кометы Галлея. Это единственная короткопериодическая комета, хорошо видимая невооруженным глазом. Последний перигелий был в феврале 1986 года; следующий, по расчетам специалистов, будет в середине 2061 года.
- 1920 — декретом ВЦИК от 19 мая «О реорганизации Народного комиссариата по национальным делам» при Наркомнаце создали национальные отделы. Среди них, в частности, был и национальный отдел татар. Почти через полгода, 6 ноября, ВЦИК и СНК РСФСР приняли декрет «О передаче представительств автономных республик и других национальных объединений в Народный комиссариат по национальным делам»: представительство ТАССР при ВЦИК упразднили, а его функции передали в представительство ТАССР при Наркомнаце. После образования Татарской АССР он был преобразован в представительство республики при ВЦИК.
- 1922 — была создана всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина. 19 мая 1922 года 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах страны, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака».
- 1980 — в Москве прошла премьера фильма Андрея Тарковского «Сталкер» по мотивам романа братьев Стругацких «Пикник на обочине». По воспоминаниям авторов сценария братьев Стругацких, режиссер заставлял их многократно переделывать текст. В августе 1977 года отснятый материал был испорчен при проявке, повторный вариант Тарковский забраковал, а в третий раз переснял фильм после перенесенного инфаркта.
- 1989 — в Москве открылся первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР-89». Мероприятие вызвало общественный резонанс: иностранные журналисты сравнивали его с полетом Юрия Гагарина в космос, а советские режиссеры-документалисты возмущались, что «пока эти ходят по сцене — другие кладут асфальт». За почетный титул «Мисс СССР-1989», который достался московской десятикласснице Юлии Сухановой, боролись 35 девушек. В последующем конкурс провели лишь два раза: в 1990 и 1991 годах.
- 2013 — начал вещание телеканал «Общественное телевидение России» (ОТР).
- 2018 — состоялась свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.
- 2019 — певец Сергей Лазарев, который представлял Россию на «Евровидении-2019», занял третье место. По итогам голосования членов жюри и зрителей он набрал 369 баллов. Лазарев выступал с песней Scream, которую написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. В последние годы Россия не участвует в конкурсе.
- 2019 — стало известно, что главным режиссером Татарского государственного театра кукол «Экият» с 6 июня 2019 года будет Ильгиз Зайниев. С 2020 года он является художественным руководителем учреждения.
- 2021 — кабмин РТ утвердил Стратегию развития культуры Татарстана до 2030 года, в планах которой: создание в республике туристических маршрутов, включая историко-культурные, событийного туризм, мемориальных музеев и усадеб. Также планируется увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, число граждан, принимающих участие в добровольческих организациях.
- 2022 — Союз журналистов Татарстана запустил онлайн-энциклопедию журналистики и печати. Идея ее создания появилась более 15 лет назад. Однако изначально пособие задумывалось в формате книги. Позже было принято решение сделать «структурированный и понятный формат — формат «Википедии».