Российские студенты бакалавриата смогут завершить обучение по старым программам

Фото: Динар Фатыхов

Студенты, обучающиеся по действующим образовательным программам бакалавриата, смогут закончить учебу в рамках старой системы. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Пресс-служба уточняет, что будет установлено соответствие между действующими специальностями и направлениями подготовки и специальностями, утвержденными в рамках обновленной системы высшего образования. После завершения обучения по программам бакалавриата у выпускников будет возможность продолжить учебу по программам специализированного высшего образования — магистратуры.

Напомним, 14 мая, глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что в новой системе высшего образования планируется отказ от бакалавриата в пользу высшего и специализированного высшего образования.

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Рената Валеева