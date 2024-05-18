В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для бойцов СВО

Фото: Максим Кокунин

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о бесплатном проезде к месту отпуска и обратно железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом для военнослужащих и добровольцев СВО



В пояснительной записке к законопроекту сказано, что такое право на проезд предоставляется только военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими и (или) экологическими условиями, а также на территории субъектов России, входящих в Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Ярослав Нилов пояснил ТАСС, что в ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму. Сейчас депутат ожидает заключения от правительства. С этой инициативой обратились ветеранские организации.

Напомним, вчера глава комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев сообщил, что в правительство и Верховный суд направлен пакет проектов, вводящих новые ограничения на продажу вейпов.

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Рената Валеева