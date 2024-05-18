Минпросвещения и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Максим Платонов

Министерство просвещения России и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве в области исторического просвещения. Документ был подписан министром просвещения Сергеем Кравцовым и генеральным директором Президентской библиотеки Юрием Носовым, сообщается в Telegram-канале министерства.

Соглашение предусматривает совместные усилия в образовательной и историко-просветительской деятельности, запуск проектов по противодействию фальсификации истории и сохранению исторической памяти. Кроме того, стороны намерены повысить доступность ресурсов Президентской библиотеки и способствовать формированию суверенной системы российского образования.

В рамках сотрудничества в педагогических вузах России будут открыты центры удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки, что позволит студентам и преподавателям использовать богатый информационный и образовательный потенциал библиотеки.

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Екатерина Петрова