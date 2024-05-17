«Глупости и жадности нет предела»: досудебщица из дела ОПС Finiko выступила с последним словом

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани будет провозглашен приговор по делу Лилии Нуриевой — казанского риелтора и «звезды 10-го уровня» в криптовалютном проекте Finiko. В своем последнем слове она вновь признала вину и просила не лишать ее свободы, — передает с места журналист «Реального времени».



Финальная речь подсудимой была краткой.

«Уважаемые пострадавшие, я понимаю уровень своей ответственности, понимаю уровень своих деяний. Прошу не назначать по возможности наказание в виде лишения свободы. Не разлучать меня с моей семьей, позволить работать в бизнесе в сфере недвижимости и выплачивать долг», — заявила она.

По мнению Лилии Нуриевой, ее законный заработок позволит рассчитаться с потерпевшими в ближайшее время. «Понимаю, что человеческой глупости и жадности нет предела, но все, что ни делается, — к лучшему», — отметила она.

Дело Нуриевой рассматривается судом в особом порядке. Ранее ею было заключено досудебное соглашение с Генпрокуратурой и СК, в рамках которого обвиняемая в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе обязалась дать изобличающие показания против других фигурантов дела, в том числе неизвестных силовикам.

Соглашение было исполнено, сообщил в казанском суде гособвинитель Рамиль Галеев. Однако в качестве наказания для самой сознательной фигурантки он не стал просить условный срок — потребовал ее отправки в колонию на 6,5 года.

При этом из показаний Нуриевой следует, что она тоже пострадала от работы Finiko — вложила туда примерно 47 млн рублей (на тот момент — $643 тысячи), в том числе от имени своего отца и матери. Обвиняемая рассказывала следователям — вступила в проект по предложению Екатерины Овдиной (ныне обвиняемой по основному делу криптопирамиды, — прим. ред.). Поверила в успех и нарисованные картины: «Основатели компании — Доронин, Зыгмунтович, Сабиров Марат рассказывали нам об экономической модели, которая может приносить доход по 1% в день». Также привлекательной ей показалась программа «35» — при вложении на криптодепозит 35% от цены авто (квартиры) и дополнительном спецвзносе в 10 тысяч долларов через 100 дней обещали передачу желаемого актива в собственность.

Уже после прений с участием Нуриевой в Вахитовском райсуде Казани состоялись предварительные слушания по основному делу криптопирамиды Finiko — в отношении одного из основателей проекта Кирилла Доронина и еще девяти обвиняемых.



На заседании фигуранты просили о возврате дела в Генеральную прокуратуру, об исключении ряда доказательств и более мягкой мере пресечения. Одно из ходатайств также касалось изменения подсудности — арестованная Екатерина Казачкова просила о переносе процесса из Казани в Москву.

Все эти ходатайства со стороны подсудимых и защитников суд отклонил. При этом с подачи стороны обвинения продлил на полгода арест Доронину и еще семерым обвиняемым, а также разрешил переезд из Подмосковья в Казань двум «вице-президентам» проекта, ограниченным запретами определенных действий.

По версии обвинения, создатели ОПС — Доронин, беглые Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — вместе с неустановленными и установленными лицами лично и через знакомых привлекли с 1 июля 2019 года по 30 июля 2021 года к участию в ОПС ряд лиц, «обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга». При этом часть материалов по объявленным в международный и федеральный розыск фигурантам выделена в отдельное производство.

А в дошедшей до суда третьей редакции окончательного обвинения фигурирует сумма потерь 161 потерпевшего — 209 млн рублей.

Старт процесса по основному делу отложен на вторую половину июня. Ожидается, что к этому сроку всех обвиняемых успеют этапировать из московских СИЗО.