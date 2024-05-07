В Санкт-Петербурге бывший завод Toyota передан автопроизводителю Aurus

Автопроизводитель Aurus получил в управление бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова вице-премьера — министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Как ранее заявлял Мантуров, на заводе планируется производство автомобилей бизнес-класса. Партнером Aurus станет иностранная компания. Первые модели автомобилей должны быть выпущены в конце года.

Ранее сообщалось, что на АО «Производственное объединение «Муроммашзавод» планируют запустить производство импортозамещающих комплектующих для автомобилей Aurus, электробусов КАМАЗ и «Волгабас», а еще сельхозспецтехники, сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

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Разиль Самигуллин