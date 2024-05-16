Татарстанцы решили не откладывать жизнь на потом

Жители республики тратят больше, чем среднестатистические россияне

Фото: Реальное время

Рост непродовольственной розницы в Татарстане в первом квартале 2024 года ускорился до 23,2%. Пищевая розница растет менее динамично — на 7,5% к аналогичном периоду прошлого года. В целом оборот розничного рынка за первые три месяца вырос на 15,7% к прошлому году — до 362,3 млрд рублей. Это больше, чем в среднем по России, где индекс потребительских настроений, по оценкам Росстата, вырос до максимального уровня с 2013 года. Чем обусловлен потребительский оптимизм или же это скорее признаки «потребительского пессимизма» на фоне высокой инфляции и стремления закупиться впрок, разбиралась аналитическая служба «Реального времени».

Потребительские настроения находятся на максимуме

В первом квартале 2024 года оборот розничной торговли в Татарстане вырос к соответствующему периоду прошлого года на 15,7% и достиг 362,2 млрд рублей. При этом рост пищевой розницы составил 7,5% (примерно на уровне прошлого года), а рост непродовольственной розницы побил рекорды — 23,2% (в прошлом году было падение).

Оборот торговли пищевыми продуктами достиг 161,4 млрд рублей, а оборот торговли непродовольственными товарами — 200,8 млрд рублей. Объем оборота розничной торговли на душу населения в Татарстане вырос с 76 145 до 90 510 рублей.

Основные показатели потребительского рынка Татарстана в I квартале 2024 года

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ — МАРТ 2023 ЯНВАРЬ — МАРТ 2024 1 Объем оборота розничной торговли 304,7 млрд рублей 362,2 млрд рублей 2 Индекс физического объема оборота розничной торговли, к соответствующему периоду прошлого года 99,7% 115,7% 3 Объем оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 114,1 млрд рублей 161,4 млрд рублей 4 Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, к соответствующему периоду прошлого года 107,3% 107,5% 5 Объем оборота розничной торговли непродовольственными товарами 160,6 млрд рублей 200,8 млрд рублей 6 Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами 93,8% 123,2% 7 Объем оборота розничной торговли на душу населения 76 145 рубля 90 510 рублей

По данным Татарстанстата

Количество предприятий торговли выросло с 16 304 до 16 458. Обеспеченность торговыми площадями на душу населения увеличилась с 905,3 до 948,7 кв. м. Количество предприятий общепита также растет — с 5 530 до 5 645, а количество объектов бытового обслуживания сокращается — с 7 457 до 6 589.

Предприятия потребительского рынка и обеспеченность торговыми площадями

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ — МАРТ 2023 ЯНВАРЬ — МАРТ 2024 1 Количество предприятий торговли 16 304 16 458 2 Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей 905,3 кв. м 948,7 кв. м 3 Количество предприятий общественного питания 5 530 5 645 4 Количество объектов бытового обслуживания населения 7 457 6 589

По данным Татарстанстата

В целом динамика роста общепита замедляется (+4,5% вместо +19%), но по объемам рынок продолжает расти. Рост сферы бытовых услуг оказался почти на уровне нуля (+0,9%).

Оборот рынка общественного питания и бытовых услуг

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ — МАРТ 2024 ЯНВАРЬ — МАРТ 2024 1 Объем оборота общественного питания 15,6 млрд рублей 17,8 млрд рублей 2 Индекс физического объема оборота общественного питания 119,0% 104,5% 3 Объем бытовых услуг населению 14,6 млрд рублей 16,7 млрд рублей 4 Индекс физического объема бытовых услуг населению 103,3% 100,9%

По данным Татарстанстата

Росстат зафиксировал очередной резкий рост индекса потребительских настроений в первом квартале 2024 года до максимального уровня с 2013 года — за историю наблюдений. Ранее в мартовских докладах Банка России «О чем говорят тренды» и о региональной экономике также отмечался бурный рост потребления. «Повышение реальных доходов и инерция отложенного спроса продолжали поддерживать расходы населения на высоком уровне. Вместе с тем склонность населения к сбережению начала повышаться, что проявилось в стабильном притоке средств населения на срочные депозиты», фиксировали авторы доклада о региональной экономике.

Траты подстегивают инфляция и страх ослабления рубля

— Ситуация в Татарстане в целом похожа на общероссийскую: по данным Росстата, в первом квартале 2024 года оборот розничной торговли в России в реальном выражении вырос на 10,5% г/г, при этом продовольственная розница выросла на 7,7%, а непродовольственная на 13,2%. Таким образом, основное отличие в статистике Татарстана — более сильный рост непродовольственной розницы (+23,2%), чем в России в целом, — отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Столь высокие темпы роста отчасти объясняются эффектом низкой базы первого квартала 2023 года. Тогда оборот непродовольственной розницы существенно сократился относительно первого квартала 2022: для Татарстана на 6,2%, для России в целом на 8,1%.

Рост потребления в начале года оставался очень сильным благодаря растущим доходам населения. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы в первом квартале увеличились на 5,8% г/г. Этому способствует усиливающаяся напряженность на рынке труда — в марте безработица обновила очередной исторический минимум. По последним доступным данным Росстата за февраль, рост средней начисленной зарплаты в номинальном выражении ускорился до 19,3% г/г (декабрь и январь 16,6% г/г), а в реальном выражении до 10,8% г/г.

Как полагает ЦБ, «рост доходов, в том числе зарплат, позволяет гражданам одновременно больше сберегать и больше тратить». В результате даже при увеличении нормы сбережения потребление продолжает быстро расти. Кроме того, потребление поддерживалось и ускорившимся ростом потребительского кредитования в марте. По оценке ЦБ, индекс потребительских настроений в апреле чуть снизился по отношению к марту, но сохранялся вблизи исторического максимума.

Ольга Беленькая отмечает, что Росстат приводит данные по росту оборота розничной торговли в реальном выражении, то есть они должны быть уже «очищены» от инфляции.

«Как известно, воспринимаемая и ожидаемая населением инфляция традиционно превышает данные Росстата. И хотя инфляционные ожидания населения снижаются четвертый месяц подряд, они все еще высоки, — говорит Беленькая. — Повышенные инфляционные ожидания, циркулировавшие в СМИ опасения ослабления рубля после президентских выборов в марте, ожидания роста цен на автомобили после изменения методики определения утильсбора с 1 апреля могли внести вклад в сильную потребительскую активность в 1 квартале 2024 года».

Аналитик полагает, что постепенно рост потребительской активности все же будет замедляться, хотя по итогам года останется высоким. «Несмотря на дефицитный рынок труда, возможности предприятий продолжать наращивать зарплаты прежними темпами сокращаются, — считает она. — Жесткая денежно-кредитная политика Банка России (следствием которой являются высокие процентные ставки по депозитам и рыночным кредитам), ужесточение макропруденциального регулирования вместе с ограничением доступности программ льготного кредитования должны также способствовать замедлению роста розничного кредитования — и потребления», — прогнозирует Беленькая.

Электронная торговля внесла вклад в рост среднего чека

— Рост оборота розничного рынка выглядит для нас достаточно логично ввиду большей потребительской активности, которая вызвана как ростом доходов населения и низкой безработицей в текущем моменте, так и невозможностью откладывать затраты и жизнь «на потом», — говорит младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец.

«В какой-то мере рост розничного оборота может быть также обусловлен и инфляционными факторами, но мы также отмечаем влияние ценовых факторов: если в продовольственной рознице они не так явно проявляются (продуктовые ретейлеры в значительной мере инвестируют в цены), то в непродовольственной рознице более заметна тенденция перекладывать возросшие затраты на логистику, импортные материалы, комплектующие и оплату труда на потребителя», — отмечает эксперт.

«Есть вероятность, что наращивание проникновения интернет-продаж может давать дополнительные стимулы роста для непродовольственной розницы — удобство и доступность данной услуги положительно влияют на средний чек», — считает Мария Коломиец.

Количество новых кредитных карт выросло на 12%

— В данном контексте в первую очередь следует отметить, что активно растет сегмент кредитных карт. По данным Объединенного кредитного бюро, в январе было выдано около 2 млн кредиток, в феврале — 2,3 млн, в марте — 2,4 млн карт. Всего за I квартал было выдано 6,79 млн кредиток (+12% к I кварталу 2023 года) с общим лимитом 725 млрд рублей, — отмечает Вадим Шамин, заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).

Банкир ожидает продолжения роста этого сегмента до 12—15% за год. Вместе с тем, в начале II квартала регулятор повысил прогноз по росту потребительского кредитования на 2024 год. Так, в ЦБ РФ отмечали, что рынок необеспеченных кредитов в этом году может вырасти на 8-10% вместо ранее прогнозируемых 3—8%. При этом за весь 2023 год рынок потребительских кредитов вырос на 15,7%.

За I квартал прирост портфеля потребительских кредитов составил порядка 3%. Таким образом, охлаждение рынка потребительского кредитования в этом году действительно ожидается, но несколько более медленными темпами.

