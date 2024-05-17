Рустам Минниханов: Татарстан нуждается в расширении международных транспортных коридоров

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан нуждается в расширении международных транспортных коридоров, так как значительная часть продукции экспортируется, заявил раис республики Рустам Минниханов на заседании, посвященном развитию МТК, в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024».

— Со странами исламского мира товарооборот вырос на 83%, поэтому транспортные коридоры нужны, — сказал он.

Одним из основных маршрутов является автомобильный путь через Афганистан в Пакистан.

— Трасса безопасна, — отметил Минниханов. — Лично был на пограничном пункте «Темрез».

Развитие международного транспортного коридора «Север — Юг» является одним из самых важных проектов России, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Проект разделен на несколько составляющих: это развитие железных дорог в направлении западного обхода Каспия по территории Азербайджана, Ирана и др. Также разрабатывается восточный обход Каспия с выходом через Казахстан, Туркменистан. Восточный обход подразумевает движение по Центральной Азии со связкой по территории России. Координацией этой работы занимается новый вице-премьер Виталий Савельев, назначенный два дня назад.

В целом, по словам Марата Хуснуллина, в прошлом году произошел рост объема перевозок грузов на 18%.

Луиза Игнатьева