«Когда смотрю на Казань, мне нравится, что тут много зелени, но в то же время много промзон»

Фото: предоставлено пресс-службой KazanForum

«Необходимо сбалансированное развитие территории»

За 2023 год объем строительных работ в Татарстане составил около 700 млрд рублей, а финансирование проектов превысило 120 млрд рублей, рассказал глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин в рамках KazanForum на сессии, посвященной вопросам развития городских агломераций в XXI веке. Он подчеркнул важность сбалансированного развития территорий в рамках агломерационного подхода.

— Повышение качества жизни населения — наша главная задача. На это есть мастер-план агломераций, который отметил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2024 года, — рассказал министр.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин отметил, что республика является одним из наиболее активно развивающихся регионов России. предоставлено пресс-службой KazanForum

Особое внимание уделяется развитию районов вокруг Казани, где, по словам министра, необходимо улучшать инфраструктуру и транспорт.

— Необходимо сбалансированное развитие территории. Это возможно в рамках агломерационного развития. Сейчас многие города вышли за границы своих агломераций, тем самым расширив их, — заявил Айзатуллин.

82% рабочих мест и 84% ВВП сосредоточены в агломерации

Директор ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» Олег Григорьев рассказал о работе института, созданного по указанию президента РФ. Он отметил, что 82% рабочих мест и 84% ВВП сосредоточены в агломерациях. Кроме того, 95% отгружаемых товаров реализуется непосредственно на территориях агломераций.

Директор ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» Олег Григорьев рассказал о работе института, созданного по указанию президента РФ. предоставлено пресс-службой KazanForum

Григорьев подчеркнул важность применения цифровых технологий для планирования развития территорий. Институт работает с большими данными, включая информацию от сотовых операторов, для более точного определения количества рабочих мест. Директор института также отметил, что каждое утро в Казань въезжает 88 тысяч человек на работу.

Основная задача института — создание эффективной транспортной системы, которая позволит сократить время в пути и улучшить качество жизни горожан. Для каждого расчетного района определяется предельный объем жилой застройки, количество рабочих мест и населения.

— Не мыслим работу без цифровых устройств. Транспортная цифровая модель помогает нам оценить и понять, куда и как надо сделать дорогу с наивысшим КПД, — рассказал Григорьев. — Для каждого расчетного района есть предельный объем жилой застройки, объем рабочих мест и количества населения на местности.

«Такие технологии, как ИИ, всерьез могут помочь повысить качество уровня жизни граждан»

Заместитель ректора Университета Беннетта Падат Аджит Абрахам из Индии заявил, что необходимо внедрять комплексные решения, а не работать с отдельными районными инициативами. Также важно принимать решения на более высоких уровнях.

— Нужно понять, как и, главное, куда правильно внедрять технологию. Нужно вовлекать общественность во все сферы. Когда смотрю на Казань, мне нравится, что тут много зелени, но в то же время много промзон. Удивительно, как все это уживается, — заявил он.



Заместитель ректора Университета Беннетта Падат Аджит Абрахам из Индии заявил, что необходимо внедрять комплексные решения, а не работать с отдельными районными инициативами. предоставлено пресс-службой KazanForum

По его словам, для эффективного планирования необходимо использовать различные типы карт и картографии, чтобы оценить перспективы развития городских агломераций и принимать решения «сверху вниз» (на основе спутниковых данных). Также необходимо использовать социальные сети для получения обратной связи от граждан и своевременного реагирования на их запросы.

— Население будет радо, если у него будет чистая вода и воздух. Такие технологии, как ИИ, всерьез могут помочь повысить качество уровня жизни граждан, — подытожил выступающий.



«Мастер-план должен стать основой для грамотного развития территорий»

Наталья Климова, руководитель Совета архитекторов России, в своем выступлении отметила, что архитекторы городов и регионов не всегда глубоко погружены в тему развития агломераций, что вызывает определенные вопросы. Также она подчеркнула, что развитие агломераций — это не просто вопросы пространственного планирования, но и попытка ликвидировать диспропорции на территориях.

— Главные архитекторы городов и регионов не всегда глубоко погружены в эту тему, по крайней мере, до настоящего времени. Меня это, честно говоря, удивило, — поделилась эксперт.

Наталья Климова, руководитель Совета архитекторов России, в своем выступлении отметила, что архитекторы городов и регионов не всегда глубоко погружены в тему развития агломераций, что вызывает определенные вопросы. предоставлено пресс-службой KazanForum

Наталья Климова отметила, что при формировании агломераций важно учитывать образ жизни людей, которые проживают на данных территориях. Это позволит сохранить разнообразие образа жизни, которое существует в агломерациях.

— Ничто не мешает работать над инструментами развития агломераций. Нужно уметь достигать консенсуса. Границы агломераций меняются как в большую, так и в меньшую сторону, — подытожила она.

Министерство строительства РФ получило поручение разработать мастер-планы развития городов, о чем рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко.

— Мастер-план должен стать основой для грамотного развития территорий. Он будет определять, как будут взаимодействовать между собой различные городские пространства, а также связывать стратегическое и территориальное планирование, — дополнил он.



Концепция мастер-плана предполагает, что он должен повысить эффективность взаимосвязи между территориями. По словам Музыченко, это позволит более эффективно распределять ресурсы и обеспечивать устойчивое развитие городов.

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Олег Исаков