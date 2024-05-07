Транспортная прокуратура проверит обстоятельства аварийной посадки самолета в Казани

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов после аварийной посадки самолета, прилетевшего из Новосибирска. Инцидент произошел 6 мая 2024 года.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стали неполадки в работе левого двигателя. Самолет успешно приземлился в аэропорту Казани. Воздушное судно не получило повреждений, пострадавших нет. На борту находились 96 пассажиров и 5 членов экипажа.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Олег Исаков