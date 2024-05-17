Минниханов: «На площадке форума мы обсуждаем более широкую интеграцию»

Фото: Динар Фатыхов

Рустам Минниханов заявил, что KazanForum стал хорошей площадкой для укрепления сотрудничества России с исламскими странами и установления новых деловых контактов.

— Два года назад казанскому форуму присвоили федеральный статус. Мы признательны президенту нашей страны за высокое доверие. Федеральный оргкомитет возглавил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Работа форума вышла на качественно новый уровень, — подчеркнул раис.

Рустам Минниханов также отметил, что, в отличие от западных стран, партнеры из исламского мира не отвернулись от России в сложный период. У стран есть постоянный контакт и огромные возможности для сотрудничества.

— На площадке форума мы обсуждаем более широкую интеграцию: транспортный коридор «Север — Юг», исламский банкинг, халяльный образ жизни, расширение туристических контактов. Эта работа идет при поддержке руководства нашей страны, — добавил Минниханов.

Перед этим, на заседании, посвященном развитию МТК, он отметил, что Татарстан нуждается в расширении международных транспортных коридоров, так как значительная часть продукции экспортируется.

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Рената Валеева