Форвард «Нефтехимика» продолжит карьеру в «Ладе»

Нападающий Рафаэль Бикмуллин перешел из нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» в тольяттинскую команду «Лада». С игроком заключен односторонний контракт на два сезона.

Рафаэль Бикмуллин — воспитанник нижнекамской школы хоккея. Свою профессиональную карьеру он начал в 2014 году в молодежной команде «Реактор». В ее составе Бикмуллин стал серебряным призером (2017) и бронзовым призером (2018) Молодежной хоккейной лиги. Также форвард играл за клубы «Ариада» (Волжск), «Молот-Прикамье» (Пермь), ЦСК ВВС (Самара) и «Нефтехимик».

В прошлом сезоне Рафаэль сыграл за нижнекамский клуб 35 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 8 (4+4) баллов за результативность. Всего в КХЛ нападающий провел 251 игру и заработал 69 (36+33) очков.

Ранее команду покинул защитник Руслан Петрищев — он присоединился к команде в сезоне-2021/2022 и провел 98 игр, заработав 5 очков.

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Олег Исаков