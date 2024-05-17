Жители Верхнеуслонского района стали самыми активными интернет-пользователями в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Аналитики МегаФона изучили обезличенные данные клиентов с января по апрель 2024 года и выяснили, что жители Верхнеуслонского района в среднем расходуют по 44 гигабайта в месяц. Это на 22% больше, чем у жителей Лаишевского района, которые занимают второе место по потреблению трафика. Они расходуют в среднем 36 гигабайт.

Замыкает тройку лидеров по востребованности интернета Высокогорский район, где ежемесячный объем дата-трафика на абонента составляет 35 гигабайт. В среднем по Татарстану этот показатель равен 26 гигабайтам.

Также в топ-5 вошли Пестречинский и Зеленодольский районы.

Директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов обратил внимание на то, что с мая наблюдается традиционное перемещение трафика за пределы городов и райцентров. Доля онлайн-данных, которая приходится на сельскую местность, летом достигает 28%. В холодные месяцы этот показатель составляет около 22%.

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Рената Валеева