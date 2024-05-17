Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Пресс-служба Кабмина России сообщила о том, что Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями.
- Первый вице-премьер Денис Мантуров будет координировать работу в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы и содействия внедрению результатов инновационной деятельности. Он также будет отвечать за госполитику в области промышленности, технического регулирования и курировать выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа. Кроме того, Мантуров займется цифровизацией в курируемых отраслях.
- Вице-премьер Татьяна Голикова теперь будет отвечать за Федеральное агентство по делам национальностей. Также она продолжит курировать здравоохранение, научные исследования в области генетики и медицины, оборот лекарственных средств и медицинских изделий, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, федеральный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.
- Координацией цифрового развития и связи, внедрением технологий искусственного интеллекта, а также антимонопольной политикой займется вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
- Электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс остались за вице-премьером Александром Новаком. Теперь он также является куратором экономического блока.
- За вице-премьером Алексеем Оверчуком сохраняются задачи по координации госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве, участия России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и Союзного Государства России и Белоруссии, сотрудничества с государствами — участниками Содружества Независимых Государств.
- Вице-премьер Дмитрий Патрушев берет под свою ответственность государственную политику в области сельского хозяйства и АПК, в том числе виноградарства и виноделия, земельных отношений в части земель сельскохозяйственного назначения, устойчивого развития сельских территорий, рыбного хозяйства и рыбоводства, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
- Транспортный блок Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером Виталием Савельевым. В числе курируемых им вопросов: создание и функционирование эффективной транспортной системы России, в том числе Единой опорной транспортной сети, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы страны, доступности качественных транспортных услуг, перспективное планирование эксплуатации автомобильных дорог и развитие объектов придорожного сервиса.
- Вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития.
- За вице-премьером Маратом Хуснуллиным закреплены вопросы государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости, ипотечного кредитования в установленной сфере деятельности.
- В ведение вице-премьера Дмитрия Чернышенко переданы общее и среднее профессиональное образование, а также молодежная политика.
Рената ВалееваОбществоВласть