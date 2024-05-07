ХК «Нефтяник» подписал новые соглашения с двумя игроками
Альметьевский «Нефтяник» объявил о подписании новых двухгодичных соглашений с защитником Николаем Глуховым и нападающим Богданом Коротковым.
- В минувшем сезоне Глухов провел 47 встреч регулярного чемпионата и набрал 29 очков (10+19), а также 18 встреч в серии плей-офф с 6 результативными баллами (0+6).
- Коротков провел 38 матчей «регулярки» с 5 набраннами очками (2+3), не имея выступлений в прошедшем плей-офф.
Ранее «Нефтяник» продлил контракты со всеми членами тренерского штаба на 2 года. В этом сезоне татарстанский клуб стал обладателем Кубка Петрова, обыграв в финальной серии тульский АКМ со счетом 4:0 в серии.
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