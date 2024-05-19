Запрет рекламы у иноагентов усложнил привлечение клиентов для образовательных онлайн-платформ

Фото: Максим Платонов

Введение запрета на рекламу на ресурсах иностранных агентов временно снизит эффективность привлечения новых клиентов для компаний на рынке онлайн-образования (edtech). Однако, по мнению экспертов, это вынудит компании искать новые способы взаимодействия с аудиторией.

В 2022—2023 годах интеграции с популярными блогерами стали основным типом рекламного размещения для крупных edtech-компаний, таких как Skyeng, Skillbox и «Нетология», сообщает директор Edtech-хаба фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина. Аналитическое агентство Smart Ranking подтверждает, что в прошлом году 25 крупных edtech-компаний увеличили расходы на рекламу у блогеров на 305% по сравнению с 2022 годом, тогда как на контекстную рекламу — всего на 35%.

Согласно данным Smart Ranking, рекламу образовательных онлайн-платформ размещали как минимум 13 блогеров-иноагентов. В 2023 году интеграции на YouTube-каналах иноагентов набрали 214 млн просмотров, что принесло около 214 000 потенциальных клиентов (из расчета 1 млн просмотров — 1 тыс. лидов). Аналитическое агентство подсчитало, что такая реклама могла принести игрокам рынка более 640 млн рублей выручки. В 2023 году общая выручка топ-100 крупнейших российских edtech-компаний составила 119 млрд рублей, что на 32% больше, чем в предыдущем году. Более половины этой суммы пришлось на топ-10 компаний, которые заработали около 67 млрд рублей.

Царевская-Дякина считает, что запрет на рекламу у иноагентов не повлияет на выручку компаний или конечную стоимость онлайн-курсов. При недоступности одних каналов коммуникации появляются другие, отметила эксперт. Изменения в законодательстве о рекламе и СМИ сделают привычные каналы менее эффективными, признает Царевская-Дякина. Однако это стимулирует бизнес искать новые формы взаимодействия с аудиторией, включая создание собственных медиа.

Аналитики Smart Ranking предполагают, что edtech-компании переориентируются на традиционные каналы рекламы — таргетированную и контекстную рекламу, а также на ресурсы разрешенных блогеров, которые могут значительно повысить цены в отсутствие конкурентов. Маркетинговые бюджеты могут также перейти в Telegram, считают опрошенные компанией участники рынка.



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Екатерина Петрова