Марат Хуснуллин рассказал о планах по вводу жилья и строительству дорог в России

Фото: Максим Платонов

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин провел встречу с журналистами на XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» и рассказал о ситуации в курируемых им сферах.



В России планируется ввести в эксплуатацию около 110 миллионов квадратных метров жилья по итогам 2024 года. Показатели останутся на уровне предыдущего года. В I квартале текущего года объем введенного жилья уже превысил показатели аналогичного периода прошлого года.

После 1 июля большое значение будет иметь ипотека. Однако разрешений на строительство выдано больше чем на 110 млн квадратных метров, поэтому есть перспективы увеличения объемов ввода жилья.

В сфере дорожного строительства планируется множество работ. Реальное время / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что строительство трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга будет завершено в 2024-м. Также планируется закончить строительство обхода Твери и еще 50 обходов населенных пунктов.

Кроме того, будет запущен новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он призван определить пути развития населенных пунктов, чтобы жителям было комфортно жить и работать в них.

Напомним, президиум Правительственной комиссии по региональному развитию утвердил заявки Республики Татарстан, Свердловской и Смоленской областей на реализацию проектов с использованием инфраструктурных облигаций. Инфраструктурный заем составляет 12,7 млрд рублей.



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Рената Валеева