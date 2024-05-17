В выходные дни прогнозируется переменчивая погода

Фото: Максим Платонов

В выходные дни прогнозируется переменчивая погода. Так, ночью с 17 на 18 мая температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, на крайнем западе — до +9 градусов. В южных и восточных районах местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов. Атмосферное давление сохранится. Днем прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди.

В субботу, 18 мая, ночью с уходящим фронтом еще будет отмечаться небольшой дождь. Днем на республику начнет распространять влияние очередной антициклон. Вероятность осадков в этот период небольшая. Температуры составят ночью +3... +8, днем — от +11 до +16 градусов.

Воскресенье, 19 мая, пройдет под влиянием центральной части антициклона. Будет малооблачно и без осадков. Минимальные температуры воздуха ночью — 0... +5˚, на почве местами возможны заморозки до -2˚. Максимальные температуры воздуха днем — +13... +18˚.

Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в оставшиеся дни недели ожидается до +20˚. В последние дни под влиянием антициклона, сместившегося с севера, отмечалась холодная и сухая погода.

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Разиль Самигуллин