Обвиняемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» продлена мера пресечения

Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения обвиняемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Таким образом суд удовлетворил ходатайство органов следствия.

Суд продлил Аминчону Исломову*, Диловару Исломову*, Исроилу Ибрагимовичу*, Алишеру Хатамовичу* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, а всего до 4 месяцев 28 суток, до 22 августа 2024 года.

Напомним, 16 марта басманный районный суд города Москвы продлил арест Саидакрами Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни. По версии следствия, оба принимали непосредственное участие в совершении теракта в «Крокус Сити Холл».



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Разиль Самигуллин