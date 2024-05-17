На завершение строительства и модернизацию школ в Татарстане выделят 311 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Правительство профинансирует завершение строительства и модернизацию школ в Татарстане в 2024 году. На эти цели региону выделят 311 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Помимо Татарстана данная помощь будет оказана еще 11 регионам страны: Мордовии, Удмуртии, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Краснодарском крае, Владимирской, Воронежской, Московской и Псковской областях. Суммарно на помощь субъектам будет выделено 13 млрд рублей. В общей сложности будет создано более 20 тысяч новых учебных мест.

Подписанное распоряжение необходимо для исполнения поручения президента, которое глава государства дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося в декабре 2022 года. Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие образования».

Напомним, на капитальный ремонт пяти учебных зданий в Татарстане выделят 439 млн рублей. На всех объектах должны быть проведены строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установка и монтаж оборудования.

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Разиль Самигуллин