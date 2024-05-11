Вместо долгожданного ремонта — расселение по школам

Родители детей, посещающих Дворец детского творчества имени Алиша, собирают подписи против его закрытия

Фото: Динар Фатыхов

В начале мая на сайте Сhange.org появилась петиция «Спасите ГДДТ им. А. Алиша Вахитовского района г. Казани РТ от закрытия!». На данный момент она набрала почти 1 300 подписей. История со зданием, которое 60 с лишним лет ждет капитального ремонта, получила новый виток.

По решению прокуратуры

Автор письма Маргарита Резепова сообщает, что в апреле этого года в связи с аварийным состоянием здания городской Дворец детского творчества имени Алиша Вахитовского района был закрыт на ремонт. Кружки были временно размещены в 13 школах, в том числе других районов города. ГДДТ на Галактионова, 24/10, в 2024 году посещали 5 192 школьника, здесь работал 81 педагог. Также в петиции отмечается, что ранее в центре уже закрыли центр детского творчества «Факел».

Причина закрытия — неудовлетворительное состояние здания. Из-за этого на прекращении работы настояла прокуратура.

«Реальное время» несколько раз писало о ситуации с бывшим Дворцом пионеров и объектом культурного наследия республиканского значения. В феврале 2021 года мы сообщили, что проект, разработанной АО «Татарское специальное научное реставрационное управление», получил положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы. Озвучивалась сметная стоимость предусмотренных по первичному техзаданию работ — 450 млн рублей.

По проекту реставрации предполагалось, в частности, заменить в здании электрику, системы водопровода, канализации и отопления, совместить советскую систему вентиляции с современной, произвести понижение грунта до исторической отметки земли, укрепить фундамент, заменить разрушившиеся кирпичи. А также заделать трещины, восстановить утраченные элементы, включая, к примеру, кованое ограждение на ротонде, отремонтировать крышу. Заменить пластиковые окна и металлические двери на исторические деревянные. Раскрыть в бальном зале заложенную балюстраду. Вообще, демонтировать всю позднюю отделку.

К тому времени в здании, открытом 14 октября 1961 года (к XX cъезду КПСС), ни разу не проводился капитальный ремонт (только частичный, в 2011-м), а в 2005 году часть его помещений даже закрывала районная санитарно-эпидемиологическая станция — из-за аварийного состояния.

63 года Дворец детского творчества имени Алиша провел без капитального ремонта. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

63 года без перемен

Дворец — проект типовой, к Казани его модифицировал «Татпроект» под руководством Павла Саначина и Георгия Солдатова. Уже в 1964 году грунт на южной стороне начал оседать из-за низкокачественного силикатного кирпича. Кроме того, здание серьезно перестроено изнутри, к примеру, его зимний сад превратился в хореографический зал и коридор. При этом объектом культурного наследия городской Дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша стал только в конце декабря 2019 года.

В марте 2023 ожидалось, что ремонт вот-вот начнется, был готов проект по реконструкции. К тому же в 2025 исполняется 90 лет с тех пор, как в 1935 в Казани появился предшественник дворца «Пионер-клуб». По факту, дворец функционирует — просто теперь в виде раскиданной по городу организации. Обычный житель и не заметит его разрушающегося вида, ведь ГДДТ находится за стадионом «Динамо», в глубине бывшего Панаевского сада.