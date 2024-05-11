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Пасха и День Победы, инаугурация Путина: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

11:00, 11.05.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Пасха и День Победы, инаугурация Путина: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Главными темами поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе стали Пасха и День Победы, футбольные матчи, инаугурация Владимира Путина и «Евровидение-2024». Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Пасха и 9 Мая стали главными темами поисковых запросов татарстанцев за минувшую неделю

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
с пасхой3 750

с днем победы

3 250
христос воскресе3 000
воистину воскресе2 850
с пасхой картинки2 050

цска москва — рубин

1 350
парад победы 20241 300
с праздником светлой пасхи1 200
с 9 мая1 050
христос воскрес картинки950

Самыми популярными поисковыми запросами татарстанцев стали те, что связаны с праздниками, которые пришлись на минувшие семь дней. Больше всего запросов связано с Пасхой, а также с Днем Победы — 9 мая. Также жители Татарстана искали прошедший в четверг парад Победы. О нем рассказывало «Реальное время»: можно пересмотреть трансляцию мероприятия, прочитать, как проходило шествие, и посмотреть фоторепортаж. Также татарстанцы искали информацию о прошедшем 6 мая футбольном матче между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Картинки на Пасху искали по всему Татарстану

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОСКАЗАНЬНАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫАЛЬМЕТЬЕВСКНИЖНЕКАМСК
с пасхой444252

42

с днем победы52
христос воскресе*
воистину воскресе4341
с пасхой картинки*
цска москва — рубин

62

33

39

парад победы 202488624743
с праздником светлой пасхи6361100

62

с 9 мая39

христос воскрес картинки33394844

Жители всего Татарстана на минувшей неделе интересовались парадом Победы и Пасхой. Что примечательно, в топ попали сразу два запроса, оказавшихся популярными у жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана, но совершенно невостребованных в крупнейших городах. Везде, кроме Нижнекамска, искали информацию про матч между «Рубином» и ЦСКА. При этом запрос «с 9 Мая» оказался популярным только в Альметьевске и в малых населенных пунктах.

Лига чемпионов ворвалась в топы

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС

ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
парад победы 2024Сверхпопулярность
инаугурация путина 20243 350
парад1 900
женат на марине1 650
день победы

600

евровидение 2024600
день победы песня450

9 мая

400
цифровой цирк 2 серия350
удивительный цифровой цирк250

Примечательно, что на YouTube, в отличие от поиска в Google, в топ запросов попала инаугурация президента России Владимира Путина. Торжественное вступление в должность главы государства также можно посмотреть на видеоканалах «Реального времени». В топе оказалось и «Евровидение-2024» — 68-й конкурс песни, проходящий прямо сейчас в третьем по величине городе Швеции — Мальмё. Во вторник и четверг, 7 и 9 мая, прошли первый и второй полуфиналы, а сегодня, 11 мая, будет финал.

Артем Гафаров
Справка

* Запрос оказался популярен среди малых городов и других населенных пунктов Татарстана.

Аналитика Татарстан

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