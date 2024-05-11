Пасха и День Победы, инаугурация Путина: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Главными темами поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе стали Пасха и День Победы, футбольные матчи, инаугурация Владимира Путина и «Евровидение-2024». Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».
Пасха и 9 Мая стали главными темами поисковых запросов татарстанцев за минувшую неделю
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|с пасхой
|3 750
с днем победы
|3 250
|христос воскресе
|3 000
|воистину воскресе
|2 850
|с пасхой картинки
|2 050
цска москва — рубин
|1 350
|парад победы 2024
|1 300
|с праздником светлой пасхи
|1 200
|с 9 мая
|1 050
|христос воскрес картинки
|950
Самыми популярными поисковыми запросами татарстанцев стали те, что связаны с праздниками, которые пришлись на минувшие семь дней. Больше всего запросов связано с Пасхой, а также с Днем Победы — 9 мая. Также жители Татарстана искали прошедший в четверг парад Победы. О нем рассказывало «Реальное время»: можно пересмотреть трансляцию мероприятия, прочитать, как проходило шествие, и посмотреть фоторепортаж. Также татарстанцы искали информацию о прошедшем 6 мая футбольном матче между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
Картинки на Пасху искали по всему Татарстану
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОС
|КАЗАНЬ
|НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
|АЛЬМЕТЬЕВСК
|НИЖНЕКАМСК
|с пасхой
|44
|42
|52
42
|с днем победы
|—
|—
|52
|—
|христос воскресе*
|—
|—
|—
|—
|воистину воскресе
|—
|43
|41
|—
|с пасхой картинки*
|—
|—
|—
|—
|цска москва — рубин
62
33
39
—
|парад победы 2024
|88
|62
|47
|43
|с праздником светлой пасхи
|63
|61
|100
62
|с 9 мая
|—
|—
|39
—
|христос воскрес картинки
|33
|39
|48
|44
Жители всего Татарстана на минувшей неделе интересовались парадом Победы и Пасхой. Что примечательно, в топ попали сразу два запроса, оказавшихся популярными у жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана, но совершенно невостребованных в крупнейших городах. Везде, кроме Нижнекамска, искали информацию про матч между «Рубином» и ЦСКА. При этом запрос «с 9 Мая» оказался популярным только в Альметьевске и в малых населенных пунктах.
Лига чемпионов ворвалась в топы
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|парад победы 2024
|Сверхпопулярность
|инаугурация путина 2024
|3 350
|парад
|1 900
|женат на марине
|1 650
|день победы
600
|евровидение 2024
|600
|день победы песня
|450
9 мая
|400
|цифровой цирк 2 серия
|350
|удивительный цифровой цирк
|250
Примечательно, что на YouTube, в отличие от поиска в Google, в топ запросов попала инаугурация президента России Владимира Путина. Торжественное вступление в должность главы государства также можно посмотреть на видеоканалах «Реального времени». В топе оказалось и «Евровидение-2024» — 68-й конкурс песни, проходящий прямо сейчас в третьем по величине городе Швеции — Мальмё. Во вторник и четверг, 7 и 9 мая, прошли первый и второй полуфиналы, а сегодня, 11 мая, будет финал.
Справка
* Запрос оказался популярен среди малых городов и других населенных пунктов Татарстана.