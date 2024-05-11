Пасха и День Победы, инаугурация Путина: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Главными темами поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе стали Пасха и День Победы, футбольные матчи, инаугурация Владимира Путина и «Евровидение-2024». Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Пасха и 9 Мая стали главными темами поисковых запросов татарстанцев за минувшую неделю

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % с пасхой 3 750 с днем победы 3 250 христос воскресе 3 000 воистину воскресе 2 850 с пасхой картинки 2 050 цска москва — рубин 1 350 парад победы 2024 1 300 с праздником светлой пасхи 1 200 с 9 мая 1 050 христос воскрес картинки 950

Самыми популярными поисковыми запросами татарстанцев стали те, что связаны с праздниками, которые пришлись на минувшие семь дней. Больше всего запросов связано с Пасхой, а также с Днем Победы — 9 мая. Также жители Татарстана искали прошедший в четверг парад Победы. О нем рассказывало «Реальное время»: можно пересмотреть трансляцию мероприятия, прочитать, как проходило шествие, и посмотреть фоторепортаж. Также татарстанцы искали информацию о прошедшем 6 мая футбольном матче между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Картинки на Пасху искали по всему Татарстану

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС КАЗАНЬ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ АЛЬМЕТЬЕВСК НИЖНЕКАМСК с пасхой 44 42 52 42 с днем победы — — 52 — христос воскресе* — — — — воистину воскресе — 43 41 — с пасхой картинки* — — — — цска москва — рубин 62 33 39 — парад победы 2024 88 62 47 43 с праздником светлой пасхи 63 61 100 62 с 9 мая — — 39 — христос воскрес картинки 33 39 48 44

Жители всего Татарстана на минувшей неделе интересовались парадом Победы и Пасхой. Что примечательно, в топ попали сразу два запроса, оказавшихся популярными у жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана, но совершенно невостребованных в крупнейших городах. Везде, кроме Нижнекамска, искали информацию про матч между «Рубином» и ЦСКА. При этом запрос «с 9 Мая» оказался популярным только в Альметьевске и в малых населенных пунктах.

Лига чемпионов ворвалась в топы

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % парад победы 2024 Сверхпопулярность инаугурация путина 2024 3 350 парад 1 900 женат на марине 1 650 день победы 600 евровидение 2024 600 день победы песня 450 9 мая 400 цифровой цирк 2 серия 350 удивительный цифровой цирк 250

Примечательно, что на YouTube, в отличие от поиска в Google, в топ запросов попала инаугурация президента России Владимира Путина. Торжественное вступление в должность главы государства также можно посмотреть на видеоканалах «Реального времени». В топе оказалось и «Евровидение-2024» — 68-й конкурс песни, проходящий прямо сейчас в третьем по величине городе Швеции — Мальмё. Во вторник и четверг, 7 и 9 мая, прошли первый и второй полуфиналы, а сегодня, 11 мая, будет финал.

Артем Гафаров