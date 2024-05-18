Литрес привлекает к работе неофициальных переводчиков

Фото: Екатерина Петрова

Книжный сервис Литрес решил сотрудничать с неофициальными переводчиками южнокорейских комиксов, чтобы легализовать их работы. По данным «Коммерсанта», компания приобрела лицензии на перевод ряда произведений и обратилась к переводчикам, которые уже адаптировали этот контент на русский язык. Литрес подтвердил сотрудничество, но опроверг покупку готовых переводов. Другие издательства также отмечают использование любительских переводов в борьбе с пиратством.

Литрес заключил сделки с южнокорейскими издателями и параллельно обратился к командам переводчиков, которые уже работали над купленным контентом. По данным газеты «Коммерсантъ», в письме представителя Литреса от 4 мая, адресованном одной из команд, говорится о необходимости интеграции их перевода в оригинальные материалы, предоставленные корейским правообладателем.

Гендиректор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев отметил, что для вебтунов требуется профессиональная локализация. По его словам, анализ показал, что доступные переводы энтузиастов рунета соответствуют необходимому уровню качества. Однако он подчеркнул, что платформа не выкупает готовые переводы. «Нам важно, чтобы предоставленные правообладателями исходные материалы были максимально точно локализованы и адаптированы для русскоязычной аудитории», — добавил Анурьев.

С расширением каталогов азиатских комиксов с 2023 года официальные платформы стали чаще обращаться к неофициальным переводчикам. Один из источников в переводческих командах отметил, что легализация готовых переводов позволяет сэкономить время и ресурсы. Топ-менеджер одного из издательств пояснил, что интеграция существующего перевода помогает конкурировать с пиратскими платформами за скорость распространения контента.

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Екатерина Петрова