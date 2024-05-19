Эксперт предложил сократить историю европейских стран в российских школах

Фото: Александр Ильин

Директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев в разговоре с РИА «Новости» предложил внести изменения в школьную программу по истории.

Кирилл Бабаев считает, что в российских школах нужно изучать историю и культуру Китая и других восточных стран. По мнению эксперта, следует сократить детализированную европейскую часть, добавив вместо этого факты о Китае, Индии, Иране, арабском Востоке и Африке. Он подчеркнул, что Китай — ключевой партнер России, и важно, чтобы россияне имели представление о культуре этой страны.

— Дело в том, что в школе мы изучаем европейскую историю культуру во всех ее проявлениях, учим тексты про Эйфелеву башню и Биг-Бен, знаем личную жизнь всех французских монархов XVIII века. А что мы знаем об истории и великих памятниках Китая? — сказал он.

Многие образованные россияне не могут поддержать разговор о китайской истории и культуре, потому что никогда не изучали их, посетовал директор Института Китая и подчеркнул необходимость сбалансировать школьную программу.



Напомним, 14 мая, глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что в новой системе высшего образования планируется отказ от бакалавриата в пользу высшего и специализированного высшего образования.

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Рената Валеева