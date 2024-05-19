Мексиканским детям прочитали «Дядю Степу»

Фото: Екатерина Петрова

В Центре детского развития имени Антонии Навы де Каталан, расположенном в столице Мексики, состоялось мероприятие, посвященное чтению произведения Сергея Михалкова «Дядя Степа». Об этом сообщила ТАСС организатор мероприятия, представитель Россотрудничества в Мексике Татьяна Богданова.

По словам Богдановой, около 120 детей послушали знаковое произведение детской советской литературы, переведенное на испанский язык специально для этого случая. Она также отметила, что в Центре детского развития, где прошло мероприятие, занимаются дети мексиканских депутатов.

«Чтение стихов было поручено Данилу Артамонову, русскому актеру, который более 30 лет назад переехал в Мехико», — отметила глава представительства Россотрудничества. Она также отметила, что представительство Россотрудничества в прошлом году провело анализ русской литературы, представленной в местных книжных магазинах.

«Мы обнаружили, что классика, такая как произведения Льва Толстого и Федора Достоевского, пользуется популярностью. Однако детская литература практически отсутствует. Поэтому мы решили перевести «Дядю Степу», — отметила представитель агентства.

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Екатерина Петрова