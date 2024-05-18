Суд Москвы заочно арестовал Залину Маршенкулову

Фото: Екатерина Петрова

Перовский суд Москвы вынес заочный арест автору феминистского telegram-канала «Женская власть» и одноименной книги Залине Маршенкуловой по обвинению в оправдании терроризма.

Арест Маршенкуловой сроком на 2 месяца начнется с момента ее фактического задержания или передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации. В настоящее время Маршенкулова объявлена в розыск.

Следственный комитет России в апреле заочно предъявил Маршенкуловой обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ за публичное оправдание терроризма. Поводом для возбуждения уголовного дела стали ее посты, в которых она оправдывала теракт в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. В результате теракта погиб военный корреспондент и блогер Владлен Татарский, настоящее имя которого Максим Фомин. Маршенкуловой грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас она находится за пределами России.

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Екатерина Петрова