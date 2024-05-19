«Они обычные дети и не хотят, чтобы их жалели»

Театральная студия для особенных детей при театре Тинчурина закрыла 6-й сезон

Фото: Рамис Назмиев, предоставлено для realnoevremya.ru

Театральная студия для детей с ограниченными возможностями здоровья «Чудо» («Могҗиза») представила зрителю новую постановку под названием «Ай-ли, замана». Этим спектаклем особенная труппа закрыла свой 6-й театральный сезон. Подробности — в материале «Реального времени».

На одной сцене с мамами и папами

В новой постановке актеры театральной студии для детей с ОВЗ выступали не одни. Их поддерживали родители. 15 детей разного возраста блистали на сцене вместе с мамами и папами: играли свои роли, пели песни, танцевали и показывали мастерство художественного слова. Режиссером постановки выступил заслуженный артист РФ и народный артист РТ Зуфар Харисов.

«В рамках Года семьи мы решили сделать совместный проект с родителями воспитанников студии и объединить на одной сцене три составляющие: семью, школу, театральный кружок. «Ай-ли, замана» — первое представление театральной студии «Чудо» («Могҗиза») при участии родителей. Кроме того, воспитанники выступают и вместе со своими наставниками. Театральное представление «Ай-ли, замана» показывает навыки, которым обучились ребята в рамках театрального сезона, а также подчеркивает семейные ценности», — рассказал актер театра имени Карима Тинчурина.

Амир Нуриев исполнял сегодня одну из главных ролей — роль профессора. Он занимается в театральной студии с самых первых дней. В этом году он уже оканчивает 11-й класс и мечтает стать студентом филологического института КФУ.

«Сейчас уже можно считать себя настоящим актером пусть не первого класса, но второго уж точно!» Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

«Как только мы узнали, что в Казани на базе Тинчуринского театра открывается такая студия для особенных детей, мы сразу решили попробовать свои силы. Тогда сын еще и по-татарски говорил не очень хорошо. Зато теперь может рассказывать длинные монологи, прекрасно читает стихи. Большое спасибо нашим педагогам», — не сдерживает восторга мама Амира Гульсина.

«Результат налицо. Сейчас уже можно считать себя настоящим актером пусть не первого класса, но второго уж точно! Занятия в студии дают мне театральную образованность и мой актерский уровень повышается», — с уверенностью говорит сам Амир.

Мама Ильсия и дочь Эльза Емековы тоже выступали на сцене государственного театра. Девочка занимается в студии уже пятый год, а мама впервые. Они вместе рассказали стихотворение.

«Для меня это первый опыт выступления на большой сцене. Мы все очень волновались. Даже приходили мысли, что не надо было соглашаться», — признается мама воспитанницы студии.

«Мне очень нравится заниматься в студии, здесь мы учим стихи и басни на татарском языке. Я хорошо знаю родной язык, так как училась в татарской гимназии», — рассказала Эльза.

По словам матери, дочка благодаря этой студии меняется на глазах.

«Она с удовольствием ходит на занятия. Нельзя сидеть постоянно дома, грустить и плакать. Здесь дети общаются между собой, развиваются, тренируют память, работают над речью, движениями. Все это очень полезно», — уверена женщина.

По словам матери, дочка благодаря этой студии меняется на глазах. Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

В следующем году студия будет расширяться, планируют набрать дополнительно еще 15 детей. Об этом рассказала куратор студии, заслуженный работник культуры Татарстана Зульфия Башарова.



«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Ребята, которые завершают в этом году 6-й сезон, уже выросли, многие уйдут, поэтому состав поменяется, на их место придут дети помладше, как они сами когда-то. Отбор детей происходит естественным путем. Сначала приходят все желающие, мы никому не отказываем. Они начинают заниматься и с ходом времени осознают, по душе ли им театр, справляются ли они с нагрузкой, хотят ли продолжать дальше», — объясняет куратор.

«Они остро чувствуют фальшь»

Занятия проходят один раз в неделю. Сценическую речь ребятам преподает актриса театра Гульназ Науметова, сценическое движение — актер Салават Хабибуллин. Он занимается с этими детьми уже с августа 2019 года.



«Конечно, я боялся, когда только размышлял, браться за это дело или нет. Мы с Зуфаром абый в первые дни были в растерянности. Только когда еще раз поговорили с родителями, успокоились и решили двигаться вперед. Надо сказать, нас даже удивил наказ от мам особенных детей. Они просили нас ни в коем случае не жалеть их. Можно обращаться и построже, они такие же обычные дети, как и все остальные, говорили нам. Так мы и поступили, хотя было очень трудно бороться с чувством жалости, а надо быть проще. Относиться к ним по-простому, как к обычным детям. В противном случае они очень сильно чувствуют фальшь. Только со временем мы стали потихоньку привыкать друг к другу, теперь мы как одна семья», — признается педагог.





Театральная студия для детей с ограниченными возможностями здоровья «Чудо» («Могҗиза») была организована весной 2019 года по инициативе директора Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина Фаниса Мусагитова. Проект реализуется совместно с инициативной группой благотворительного фонда «Во благо вместе» под руководством Альбины Салимгараевой. В студии дети с диагнозом синдрома Дауна, ДЦП осваивают актерское мастерство. В начале деятельности о желании посещать театральную студию заявили семеро детей, а сейчас это число возросло до 15. Самому младшему ученику 7 лет, а самому старшему — 18.