Данис Илалтдинов: «Видеоигра на татарском позволит выйти языку за пределы кухни»

Челнинец создает первую татарскую хоррор-видеоигру

Фото: предоставлено Данисом Илалтдиновым

Молодой человек родом из Набережных Челнов Данис Илалтдинов своими силами создает первую хоррор-видеоигру, основанную на татарской мифологии, — «Шурале». Это история, которая рассказывает «о потерянных корнях и любви, о насилии и о том, как оно неизбежно уродует душу», говорится в тизере. Подробности — в материале «Реального времени».

«Чем дальше, тем роднее»

Данис Илалтдинов уже давно не живет в Татарстане. Из родного города он уехал в Санкт-Петербург, затем в Москву, теперь живет в Стамбуле и собирается в Сербию — свой выбор объясняет тем, что сейчас в этой стране быстро развивается индустрия видеоигр в целом и инди-игр (маленьких независимых видеоигр) в частности. К тому же здесь существует большое русскоговорящее комьюнити.

В Челнах и Казани он бывает редко, только чтобы повидаться с близкими. Молодой человек уже 10 лет занимается эпизодной графикой. Данис — 3D-генералист и лид-аниматор, работает в геймдеве. Он признается, что по молодости особенного интереса к своей национальной культуре и истории не испытывал. Но когда Родина стала дальше, пришло четкое осознание необходимости самоидентификации.

Данис Илалтдинов: «Видеоигра на татарском позволит выйти языку за пределы кухни». предоставлено Данисом Илалтдиновым

— Вне Татарстана у меня в какой-то момент появилась потребность национального самосознания. Когда ты варишься внутри своего бульона, ты перестаешь замечать хорошие и ценные вещи в своем окружении. И только отдалившись и погрузившись в другие культуры, ты понимаешь, насколько важна своя.

Так у молодого человека возникла идея создать что-то уникальное, связанное с татарской культурой, и эта идея воплотилась в видеоигре «Шурале».

«Шурале — мой проект мечты, моя попытка осознать свою идентичность и узнать ее глубже, чем эчпочмак и Сабантуй»



Сценарий о Шурале Данис Илалтдинов начал писать еще в 2020 году. Изначально думал создать мультфильм, но в ходе работы понял, что всю палитру сможет раскрыть только в хоррор-видеоигре.

— На протяжении многих лет, когда работал в найме, я мечтал сделать какую-то совершенно новую историю, новый мультфильм. У меня было несколько попыток. Я начинал писать сценарий уютной и страшной сказки, похожей на сказки Тима Бертона, которого я очень люблю. Первый мой мультик был о мальчике в черно-белом мире, обнаружившем, что в нем существуют цвета, и отправившемся в путешествие, чтобы найти свой цвет.

Следующая сказка была про Красную Шапочку. Но здесь, по мнению Даниса, не было оригинальности, у этой сказки есть множество интерпретаций. И тогда он задумался об историях в своей родной культуре и на ум пришел Шурале. «Эта сказка очень известная и довольно мрачная, несмотря на то что Шурале показан глупым и комичным персонажем. С того момента я начал погружаться в татарскую мифологию и был удивлен тем, что мы, будучи татарами, очень многое знаем суперповерхностно. А ведь история этих персонажей древнее, она написана гораздо раньше, чем авторское видение, в том числе Габдуллы Тукая», — считает Данис.

«Все совпадения случайны»



Автор видеоигры уверен, что татарская мифология богата оригинальными монстрами и различными верованиями, способами бороться или, наоборот, сотрудничать с духами. «Шурале — только верхушка целых пластов магического сознания татар Поволжья», — отмечает он. Разработчик не стал раскрывать все секреты по сюжету первой татарской видеоигры, но рассказал, с какими персонажами можно в ней встретиться.

Главный герой — Баки. предоставлено Данисом Илалтдиновым

Главный герой — Баки. На вопрос, связан ли он с Баки Урманче, автор ответил, что все совпадения случайны, но во многом он вдохновлялся татарской историей и культурой.

— Много отсылок к похожим персонажам, которые будут появляться в течение всей игры и будут связаны не только с основной сюжетной линией. Те, кто погружен в тему татарской культуры и истории или хотя бы в школе не прогуливал уроки, смогут увидеть много намеков на реально существующих персонажей.

У Баки есть жена. Она тоже сыграет важную роль в истории. Ее зовут Флора (интерпретированное от татарского Флера). Еще важные персонажи — Шом и Бай.

— Я прописал историю города на 100 лет назад, чтобы объяснить, почему происходили те или иные события. Как раз эти Шом и Бай жили за сто лет до событий самой игры. Об этом будет рассказано в сюжете. Город называется Яр яфрак. Красивое звучание получилось, думаю. Для меня важно красивое звучание слова, — пояснил молодой человек.

Данис Илалтдинов: «Как раз эти Шом и Бай жили за сто лет до событий самой игры». предоставлено Данисом Илалтдиновым

В игре будет и Су анасы. Персонаж уже создан. Автор придумал ей довольно смелый, по традиционным меркам, образ. Су анасы в видеоигре — красивая молодая полуобнаженная девушка.



— Я понимаю, что образ Су анасы может вызвать споры. Еще и поэтому мне важно сохранять независимость, чтобы никто не мог влиять на творческий процесс. Кроме того, есть такая проблема, что по религиозным причинам сохранилось мало изображений существ татарской мифологии, и в их описаниях очень много разночтений. Про ту же Су анасы в одних источниках говорится, что она страшная ведьма, в других описывают, что она очень красивая ведьма с зелеными волосами. В каких-то источниках говорят, что у нее есть ноги, в других — рыбий хвост. С одной стороны, плохо, что не дается точное представление, а с другой стороны, хорошо, потому что это полностью развязывает мне руки.

В игре у Су анасы есть отдельная сюжетная линия, где рассказывается, как она стала ведьмой, кто она такая и какова ее судьба. «Это довольно грустная история, в целом в игре будет много драмы», — приоткрыл завесу тайны разработчик.

В сюжете появляется и такой интересный и уникальный персонаж из татарской мифологии, как Албасты.

— Это удивительное существо в фольклоре. Оно представляет собой стог сена — демона, заваливающего ленивого работника на сенокосе. Правда, есть версия, по которой считается, что это демон сонного паралича. Но я взял первую версию, потому что такое не встречается ни в одном другом фольклоре мира.

При создании персонажей Данис часто пользуется нейросетями и не скрывает этого. Более того, при любом удобном случае говорит об этом.

— Я хочу открыто рассказывать об использовании нейросетей, потому что многие относятся к ним скептически, с настороженностью, будто бы это штука, которая за тебя все делает. Но на самом деле она просто делает твою работу удобнее. И это не так просто, как многие думают, нельзя просто сказать: «Нарисуй красивую женщину в озере». Так не работает. Есть отдельная специальность — люди, которые умеют составлять правильные алгоритмы для нейросетей.

«Главное — в игре звучит татарская речь»

В хоррор-видеоигре «Шурале» будет много татарского, кроме персонажей, имен и названий. Вся игра будет сопровождаться современной татарской музыкой, в частности композициями группы Juna. Будет использоваться татарский дизайн одежды. К примеру, главный герой Баки одет в костюм с воротником-стойкой, на его жене Флоре — серьги с национальным дизайном и тюбетейка-шапочка с национальными узорами. К слову, это 3D-модель, полностью скопированная с любимой тюбетейки-шапочки самого Даниса Илалтдинова, созданной брендом Your Yool. И главное — в видеоигре будет звучать татарская речь.

— Я хочу дать возможность людям, не знакомым с татарским языком, послушать его в оригинале, это основная часть культуры. Думаю, это будет интересно представителям других народов. Как, например, в японские игры интересно играть с японской озвучкой. Хотя многие ее не понимают. Уверен, что в моей игре должна звучать татарская речь — это важно. Я думаю, что проблема языка как раз в том, что он, как правило, не используется нигде, кроме как дома. А чтобы язык был живым, чтобы он развивался, его нужно использовать и в других сферах. Я очень поддерживаю молодых татарских музыкантов, которые создают качественную современную татарскую музыку. Мне кажется, это как раз и есть путь сохранения языка. Использование татарского в моей игре — это тоже выход языка за пределы кухни. Видеоигра — это более массовый продукт. Все играют в игры.

«Сейчас в наших руках сделать татарский язык языком искусства, которое мы создаем, и таким образом распространять его шире, чем разговоры на татарском с дедушкой и бабушкой в деревне»

«Не потерять независимость»

Сейчас создание игры находится на стадии раннего продакшна, также продолжается препродакшн. Разработчик расписывает и переписывает части сюжета, собирает тизеры, создает персонажей, прорабатывает геймплей.

— Я не хочу создавать игру с посылом, что, мол, смотрите, это наша татарская игра, и все. Хочется сделать качественно без скидок. Чтобы это было интересно и людям других национальностей по всему миру.

Первая татарская видеоигра создается на средства самого разработчика. Сейчас открыт доступ на платформу, где можно финансово помочь проекту. Данис Илалтдинов надеется воплотить свою мечту в реальность с помощью краудфандинга, чтобы не потерять независимость. С ходом работ можно ознакомиться в телеграм-канале проекта.