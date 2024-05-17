95% авторов сталкивались с пиратством своих произведений

Фото: Екатерина Петрова

Литературная платформа «Литнет» провела опрос, который выявил масштаб проблемы пиратства и активные меры, принимаемые писателями для защиты своих произведений. В исследовании, охватившем более 1 тыс. независимых авторов по всей России, говорится, что 95% респондентов сталкивались с незаконным распространением своих книг.

Почти половина писателей (47%) не используют превентивные меры против пиратства, такие как цифровые технологии или сотрудничество с антипиратскими организациями. Вместо этого 64% авторов самостоятельно взаимодействуют с пиратскими платформами, пытаясь защитить свои произведения. 61% респондентов заявили, что обнаруживали свои книги на пиратских ресурсах в первую же неделю после публикации.

Опрос показал, что 84% авторов считают пиратство серьезной угрозой для их писательской деятельности и доходов. В то же время 65% авторов отметили, что их книги стали исчезать с пиратских сайтов благодаря активным мерам, предпринятым в последние годы.

Скорость реакции пиратов также оказалась высокой: 15% авторов видели свои произведения на пиратских сайтах в день публикации, а 23% — на следующий день. Почти половина писателей (47%) предпочитают обращаться к пиратским сайтам уже после обнаружения своих произведений, а превентивные меры применяют лишь четверть опрошенных.

Опрос также выявил, что в 97% случаев незаконные публикации книг происходят на различных сайтах, 51% авторов встречали свои книги в тематических группах и каналах, а 22% — на форумах.

Большинство авторов (74%) считают, что их доходы страдают от пиратства. В то же время 41% писателей считают, что бесплатная демонстрация фрагментов текстов может помочь привлечь новых читателей и снизить уровень пиратства. Однако 48% авторов не видят в этом позитивных аспектов, а 14% затруднились с ответом.

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Екатерина Петрова