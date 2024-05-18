Российская альтернатива Суэцкому каналу: открытие дороги на Восток

На KazanForum 2024 власти Казахстана назвали тарифы на перевозку грузов по железной дороге по восточному обходу МТК

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«Россия была отрезана от использования долларов и евро, а ограничительные санкции заставили сменить логистические маршруты. Те, кто замышлял, что экономика рухнет — ошибся. Этого не произошло», — констатировал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на пленарном заседании XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: Kazanforum 2024». Выстроить новую логистическую инфраструктуру оказалось труднее, чем финансовую. Почему Казахстан отдает приоритет сухопутным маршрутам в рамках МТК «Север — Юг», чего ждет Кыргызстан от российского рынка и что ответил раис республики Рустам Минниханов на вопрос арабского тележурналиста Амро Абдель Хамид о будущем форуме — в репортаже «Реального времени».

Азербайджан и Казахстан прокладывают сухопутные пути

Развитие международного транспортного коридора «Север-Юг» является одним из самых важных проектов России, заявил еще утром вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Но если на экспертной сессии концепцию МТК «обкатывали» с российскими регионами, то вечером на пленарном заседании к обсуждению подключились политические тяжеловесы — Казахстан и Кыргызстан. Эти два государства из стран СНГ наиболее активно продвигаются в расширении МТК. Они активно сотрудничают с Россией, участвуют в работе евразийского экономического союза.

По этому поводу модератор встречи арабский тележурналист Амро Абдель Хамид даже заметил, что интеграция в рамках Евразийского экономического союза идет бодро. Но увидел опасение в том, а может ли быть достигнута интеграция со странами исламского мира, которые связаны не только с российской экономикой, и с другими зарубежными странами? Нет будет ли в этом противоречия?

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что объединяющей силой как раз и должен стать МТК «Север-Юг», который соединит разные государства исламского мира. Он снова повторил, как развивается проект на текущий момент на магистральных маршрутах.

Во-первых, западный обход вокруг Каспия предусматривает расширение строительства железной дороги и автомобильное сообщение по территории Азербайджана с выходом на Иран. По словам Хуснуллина, Азербайджан начал проектирование железнодорожной ветки до Ирана. Туркменистан начал строить дорогу вдоль Каспия в сторону Ирана.

Во-вторых, восточный обход предусматривает завершение строительства автомобильной дороги «Европа — Западный Китай». Тут российские власти работают в тандеме с Казахстаном по приведению дорог в нормативное состояние. Они выведут на Узбекистан, Афганистан и Пакистан. В-третьих, это водный путь от Волжского–Камского бассейна с выходом на порты Каспия, а оттуда на Персидский залив. И хотя тут еще много нерешенных моментов, российский вице-премьер назвал его Суэцким каналом, которому нет альтернативы в России.

Против России ввели 16-18 тысяч незаконных санкций

Правда, первые договоренности о создании коридора «Север-Юг» были достигнуты намного раньше, в конце 2007-2008 годов, прозвучало во время дискуссии. Почему снова вернулись к нему? Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук признал, что к его возобновлению подтолкнули антироссийские санкции, а исламские государства получили наглядный урок того, как незаконные ограничительные меры могут применяться по отношению к любой неугодной стране.

«Если незаконные ограничительные меры вводятся против одной страны, тогда и остальные страны задумаются относительно того, что такие же могут быть введены против любой страны, никто не застрахован», — сказал он.

Однако санкции не угробили ни экономику России, ни стран СНГ, вопреки целевым установкам Запада. «По разным оценкам, против РФ введено от 16 до 18 тысяч незаконных ограничительных мер. Они не были оформлены решением Совета Безопасности ООН, как полагается. Хотя нацелены на сдерживание экономического развития страны», — рассказал он.

О том, что их могут вводить как угодно, свидетельствует недавний инцидент властей США. «Владимир Путин, находясь в Китае, привел хороший пример. США ввели драконовские пошлины на электромобили из Китая просто потому что они лучше. Точно также были введены пошлины для компонентов для российского самолета МС-21 просто потому что превосходит Боинг и Аэрбас по своим характеристикам», — рассказал Оверчук. Все это время его внимательно слушал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, стоявший у истоков создания группы «Россия — Исламский мир».

Обратной стороной санкций стало смещение центра экономического роста в сторону глобального юга, в сторону стран мирового большинства, заметил Оверчук. Тогда Россия, занимающая уникальное географическое положение на севере Евразии, решила воспользоваться преимуществом и взялась за укрепление связанности огромного пространства. «В инфраструктурном проекте «Север-Юг» тесно сотрудничаем с Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном, Узбекистаном в развитии железнодорожных и автомобильных перевозок. Тем самым обеспечиваются лучшие конкурентные условия для выхода на рынки глобального юга», — рассказал он.

45 дней морем или 15 дней по ж/д: как Казахстан лоббирует «железку»

Казахстан стал одним из первых, кто пошел навстречу в построении транспортного коридора. Вице-премьер правительства Казахстана Серик Жумангарин сообщил, что сухопутный путь по восточному обходу почти готов. Власти расширили железнодорожный коридор, проведя первоочередную реконструкцию приграничных станций. И вообще, лоббируют перевозку по путям.

Как груз из Мурманска может дойти до Мумбаи? «Может плыть морем за 45 дней или за 15 дней по железной дороге через восточный коридор, а это единственный железнодорожный путь, который связывает порты Персидского залива с Мурманском», — четко обозначил он свою позицию. По его словам, в перечне инвестиционных проектов, которые вошли в решение межправительственного совета, сначала включили проект по расширению приграничной станции Илецк, а затем еще 3 приграничных участка. Теперь на этих маршрутах все подготовлено.

Казахстан предлагает низкие тарифы на перевозку по стране. «Тариф на 20 фунтовый контейнер 15-18 центов за км, это говорит о том, что пробег будет стоит 390 долларов. Кроме того, Казахстан дает скидку в 40 процентов», — добавил он. По его оценке, пропускная способность этого маршрута около 10 млн тонн грузов. В прошлом году было перевезено рекордное количество — 2 млн тонн. Из них четверть пришлась на российских грузы. В перспективе — можно вырасти до 120 млн тонн, считает он.

Кыргызстан хочет зайти через халяль

Власти Кыргызстана рассчитывают, что их допустят на рынок продовольствия РФ. Первый заместитель председателя Кабмина Адылбек Касымалиев сообщил, что сейчас Россия занимает второе место в тройке основных внешнеторговых партнёров Кыргызстана наряду с КНР и Казахстаном. По итогам 2023 года объем внешней торговли с РФ составил $2,9 млрд и планируется нарастить до $5 млрд. В стране работает 800 предприятий с российским капиталом. По линии фонда развития страны идет реализация больших инфраструктурных проектов.

Активизируется сотрудничество в области атомной энергетики, генерации, изучается строительство атомной станции малой мощности. Прямые инвестиции — $147,5 млн долларов. Началось строительство круглогодичного туристического комплекса в Иссык-Куле стоимостью $200 млн. «На форуме наметили предложения, которые могут быть внедрены, — поделился Касымалиев. — Кыргызстан настроен поставлять мясную и молочную продукцию на российский рынок. Тем более, что более 100 наименований продукции соответствует стандарту халяль», — сообщил он.



«Исламский мир всегда поддерживает Россию, и мы это высоко ценим», — откликнулся Рустам Минниханов. Тут он посчитал важным пояснить, что отношения с исламскими миром строит Россия, поручившая в 2005 году создать группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». У истоков стояли Евгений Примаков и Минтимер Шаймиев, который тут же присутствовал в президиуме. В будущем году группе исполнится 20 лет. «Каковы же ваши амбиции по поводу следующего форума?"- поинтересовался модератор форума. «Мы будем просить Всевышнего, чтобы все были живы и здоровы,чтобы мы могли обсудить наши вопросы. Все в руках Всевышнего», — ответил сначала на татарском, а потом на русском языке Рустам Минниханов.