Первый приговор: досудебщицу из ОПС Finiko отправили в колонию на 4,5 года

Фото: Ирина Плотникова

Виновной в мошенничестве на 206 млн рублей в составе преступного сообщества Finiko признал Вахитовский суд Казани бывшую «звезду 10-го уровня» криптопроекта Лилию Нуриеву. Она приговорена к 4,5 года колонии общего режима. С учетом времени в СИЗО и под домашним арестом ей осталось сидеть 3 года, уточнила «Реальному времени» адвокат осужденной Марина Белоусова.



Суд не удовлетворил гражданские иски потерпевших

Гражданские иски потерпевших суд оставил без рассмотрения. Очевидно, решение по ним будет приниматься после вынесения приговора по основному делу.

Под стражу Нуриеву взяли в зале суда. Со стороны казалось — она была готова к такому решению. Хотя в теории могла рассчитывать на отсрочку до достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста. Защита пока не решила, будет ли обжаловать назначенное наказание.

Перед выходом судьи из совещательной комнаты подсудимая выпила почти залпом полбутылки воды. Заметим, в совещательной комнате председательствующий по делу находился чуть больше часа.

В прениях прокурор просил для этой фигурантки 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а также настаивал на удовлетворении всех поданных по делу исках. Напомним, дело этой «финикийки» рассматривалось в особом порядке — без допросов свидетелей и изучения доказательств.

Сторона обвинения оглашала лишь документы, подтверждающие исполнение досудебного соглашения с Генеральной прокуратурой — в части изобличающих показаний досудебщицы против себя и иных фигурантов дела, в том числе неизвестных следствию.

Сегодня в последнем слове Лилия Нуриева просила не разлучать ее с семьей, оставить на воле и дать возможность погашать долги.

«Глупости и жадности нет предела»: последнее слово «финикийской» звезды

«Уважаемые пострадавшие, я понимаю уровень своей ответственности, понимаю уровень своих деяний. Прошу не назначать по возможности наказание в виде лишения свободы. Не разлучать меня с моей семьей, позволить работать в бизнесе в сфере недвижимости и выплачивать долг», — заявила на финише процесса подсудимая.

По мнению Лилии Нуриевой, ее законный заработок позволит рассчитаться с потерпевшими в ближайшее время. «Понимаю, что человеческой глупости и жадности нет предела, но все, что ни делается, к лучшему», — отмечала она, вероятно, надеясь на максимально мягкий приговор. Технически сегодняшнее итоговое решение по делу об ОПС тоже жестким не назовешь.

Дело Нуриевой рассматривалось судом в особом порядке. Ранее ею было заключено досудебное соглашение с Генпрокуратурой и СК, в рамках которого обвиняемая в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе обязалась дать изобличающие показания против других фигурантов дела, в том числе неизвестных силовикам. Соглашение было исполнено, подтвердил в суде гособвинитель Рамиль Галеев.

Из показаний Нуриевой следовало, что она тоже пострадала от работы Finiko — вложила туда примерно 47 млн рублей (на тот момент — $643 тысячи), в том числе от имени своих отца и матери. Обвиняемая рассказывала следователям: вступила в проект по предложению Екатерины Овдиной (ныне обвиняемой по основному делу криптопирамиды, — прим. ред.). Поверила в успех и нарисованные картины: «Основатели компании — Доронин, Зыгмунтович, Марат Сабиров рассказывали нам об экономической модели, которая может приносить доход по 1% в день».

Также привлекательной казанскому риелтору и блогеру Нуриевой показалась программа «35» — при вложении в криптодепозит 35% от цены авто (квартиры) и дополнительном спецвзносе в 10 тысяч долларов через 100 дней обещали передачу желаемого актива в собственность.



Процесс над Дорониным и компанией стартует в конце июня

Еще до вынесения приговора досудебщице в Вахитовском райсуде Казани состоялись предварительные слушания по основному делу криптопирамиды Finiko — в отношении одного из основателей проекта Кирилла Доронина и еще девяти обвиняемых.

На заседании фигуранты просили о возврате дела в Генеральную прокуратуру, об исключении ряда доказательств и более мягкой мере пресечения. Одно из ходатайств также касалось изменения подсудности — арестованная Екатерина Казачкова просила о переносе процесса из Казани в Москву.

Все эти ходатайства со стороны подсудимых и защитников суд отклонил. При этом с подачи стороны обвинения продлил на полгода арест Доронину и еще семерым обвиняемым, а также разрешил переезд из Подмосковья в Казань двум «вице-президентам» проекта, ограниченным запретами определенных действий.



По версии обвинения, создатели ОПС — Доронин, беглые Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — вместе с неустановленными и установленными лицами лично и через знакомых привлекли с 1 июля 2019 года по 30 июля 2021 года к участию в ОПС ряд лиц, «обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга». При этом часть материалов по объявленным в международный и федеральный розыск фигурантам выделена в отдельное производство.

А в дошедшей до суда третьей редакции окончательного обвинения фигурирует сумма потерь 161 потерпевшего — 209 млн рублей.

Старт процесса по основному делу отложен на вторую половину июня. Ожидается, что к этому сроку всех обвиняемых успеют этапировать из московских СИЗО.