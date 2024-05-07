Фарид Мухаметшин принял участие в возложении цветов к Вечному огню в парке Победы

Фото: Максим Платонов

В преддверии Дня Победы представители национально-культурных объединений, Ассамблеи народов Татарстана и многонациональной молодежи республики почтили память героев Великой Отечественной войны в казанском мемориальном парке Победы.

Председатель Государственного Совета и председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин подчеркнул важность этого мероприятия: «Это наша хорошая традиция, когда накануне Дня Победы мы отдаем дань уважения, признания и памяти отцам и дедам, людям, которые отдали свои жизни ради Победы в очень страшной и тяжелой Великой Отечественной войне».

Фарид Мухаметшин также поблагодарил многонациональную молодежь Татарстана за единство и память о подвигах предков. Он отметил, что сегодня в республике проживает чуть более 11 тысяч ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

Глава парламента выразил благодарность руководству республики за поддержку ветеранов и участников Великой Отечественной, а также участникам специальной военной операции. «Времена сегодня также непростые, — сказал он, — всем участникам СВО, которые совершают подвиги, защищая наши территории, земли и семьи, мы тоже говорим большое спасибо».

Мероприятие продолжилось чтением стихов о войне на разных языках мира — русском, татарском, чувашском, белорусском, узбекском, таджикском и казахском языках. В церемонии возложения цветов также приняли участие председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова и другие официальные лица. Торжественное мероприятие организовано Молодежной Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.