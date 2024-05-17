В Госдуме предложили ужесточить правила продажи вейпов

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Глава комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев сообщил, что в правительство и Верховный суд направлен пакет проектов, вводящих новые ограничения на продажу вейпов.



За повторное нарушение правил продажи табачной продукции предлагается приостанавливать работу торговой точки на срок до 90 дней.

За повторную продажу табака детям может быть предусмотрена уголовная ответственность.

Штрафы за курение в неположенных местах могут увеличиться до 15 тысяч рублей, а на детской площадке — до 30 тысяч. Родителей курящих детей младше 16 лет могут начать штрафовать на сумму до 7 тысяч рублей.

Для юридических лиц штраф за несоблюдение ограничений продажи никотиносодержащей продукции может составить до 500 тысяч рублей.

В марте 2024-го в Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить распространение информации, содержащей предложения о дистанционном способе распространения табачной продукции, никотиносодержащей продукции и кальянов.

Рената Валеева