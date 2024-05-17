«Нас в очередной раз обманули. Теперь мы должны понять, с кем и как иметь дело»: главное с пресс-конференции Путина

Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Китай — первый визит за рубеж после переизбрания и вступления в должность. По итогам визита он дал пресс-конференцию, на которой высказал мнение по поводу переговоров с Украиной, санкций против России, отсутствия планов брать Харьков и перестановок в Минобороны. Главное — в материале «Реального времени».



О переговорах с Украиной

— Когда наши войска стояли под Киевом, нам что было сказано со стороны наших западных партнеров: нельзя подписывать документы, если с противоположной стороны к виску приставлен пистолет. «Что надо сделать?» — с нашей стороны мы спросили. «Надо отвести войска от Киева». Мы сделали это. На следующий день они выбросили все наши договоренности в помойку и сказали: «Ну, теперь будем воевать до конца». А их западные кураторы заняли позицию, известную теперь всему миру: победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение, — отметил президент.

— Это же не мы себя так повели, это наши партнеры себя так повели. И устами официальных лиц, в том числе это сказано было руководителем украинской делегации в ходе переговоров сначала в Минске, а потом в Стамбуле. Приехал тогдашний премьер-министр [Великобритании] господин Джонсон и рекомендовал Украине продолжать боевые действия. Иначе, сказал господин Арахамия, а именно он был во главе делегации, сегодня он возглавляет фракцию правящей партии в парламенте Украины, — иначе, сказал он, все боевые действия, военные, были бы прекращены уже полтора года тому назад. Ведь он это сказал публично, по-моему, на встрече с журналистами. Никто в этом, собственно говоря, не сомневается, — рассказал Владимир Путин.

Президент резюмировал, отвечая на вопрос журналиста: «Нас в очередной раз обманули. Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени мы можем доверять».

— Мы, конечно, сейчас анализируем все, что происходит в этом плане на этом направлении, смотрим, конечно, на то, что происходит вокруг анонсируемой всеми встречи в Швейцарии, в Женеве — по-моему, там собираются. Мы никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся, — отметил Владимир Путин. — Но мы никогда не отказывались от переговоров, в отличие от украинской стороны, — подчеркнул Владимир Путин. — Это они вышли из переговорного процесса, они заявили о том, что собираются нанести нам стратегическое поражение. И они сказали о том, что «будем воевать до конца», собственно, не до конца, а до последнего украинца. Они все это сделали своими руками.

Сейчас при решении конфликта на Украине Россия будет исходить из реальных условий.

— Мы готовы обсуждать. Хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения: вот теперь вам наши условия. С дуба рухнули что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из тех реалий, которые складываются на земле, — заявил Путин.

Организаторы конференции по ситуации в Швейцарии 15—16 июня не пригласили страну и не видят участия Москвы в ней: «Не видят — не надо».



О санкция США и последствиях

США ввели ограничения на китайские электрокары — речь о пошлине. По словам Путина, таким образом Штаты убивают конкурентов.

— Это запретительная пошлина, и в Европе, конечно, все то же самое происходит. Вот как только какая-то страна, как мы часто говорим, центр мирового развития, поднимается, становится более конкурентоспособной, ее сразу чик и опускают. Стараются это сделать, — подчеркнул президент России. — Внешне это смотрится как санкции, но это уже, конечно, такие элементы экономической войны. Не первый раз они применяются... Это просто элементы недобросовестной конкуренции.

По его словам, многочисленные запреты в отношении товаров России и Китая приведут к инфляции в США:

— Ведь к чему это приведет? Вот они ввели санкции против таких товаров, таких товаров, таких товаров. К чему это приведет? К инфляции в США, вот к чему это приведет. Потому что они будут пытаться производить это сами, на своих площадках, за свою заработную плату своим работникам, за свой уже дорогой металл, на основе своей дорогой энергетики. Вот результат.

В ответ на санкции Россия и Китай будут развивать совместные производства, сообщил Путин: «Это требует времени».

О легитимности Зеленского

Владимир Путин коснулся и темы выборов президента Украины, которые должны были пройти 31 марта, однако их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени» и в этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.

— По поводу легитимности [Владимира Зеленского после истечения его президентского срока на Украине] — на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины, — сказал Путин на пресс-конференции.

При этом для России легитимность Зеленского имеет значение.

— Потому что если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный, — заключил российский лидер.

О мировых резервах в долларах и переходе на расчеты в нацвалютах

Процесс уменьшения мировых резервов в долларах неизбежен, заявил президент России.

— Им никак не остановиться, — подчеркнул Путин. — Есть минусы для нас в том, что мы вынуждены искать другие возможности. Но есть и плюсы, потому что ситуация, при которой одна страна диктует всему оставшемуся миру свою волю, в том числе и в политической сфере, используя финансово-экономический инструмент, она неприемлема. И все страны мира — уверяю вас, надо посмотреть только объемы резервов, как они уменьшаются в долларах, — весь мир реагирует на это.

Россия при этом продолжает переходить на расчеты в нацвалютах.

— Мы, конечно, переходим, и это правильный процесс. Он связан с определенными издержками, трудностями, но в целом правильный. Когда мы говорим, что переходим на расчеты в национальной валюте или создаем какие-то другие расчетные инструменты с другими странами — этот процесс идет, он начат, его уже не остановить, — сказал Путин.

О кадровых перестановках в Минобороны

Новый министр обороны России Андрей Белоусов — один из лучших экономистов в стране и способен координировать деятельность министерства обороны со всеми ведомствами страны.

— Он должен раскрыть министерство обороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности в широком смысле этого слова, с производителями тех военно-технических изделий и тех компонентов, которые нужны для производства военной техники. Он должен раскрыть министерство обороны для инноваций, — заявил Путин.

Что касается экс-главы Минобороны Сергея Шойгу, то у него будет огромный пласт работы на новой должности секретаря Совбеза, подчеркнул президент России.

— Он занимался и в известной степени нашими контактами с инопартнерами по линии военно-технического сотрудничества. Военно-техническая федеральная служба находилась под министерством обороны, он вел ее фактически. Поэтому у него огромный пласт работы будет, это все вместе совмещено.

Дарья Пинегина