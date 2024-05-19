Комиксы вселенных Bubble будут экранизированы

Фото: Динар Фатыхов

Режиссер Олег Трофим, известный по фильму «Майор Гром», рассказал о планах на экранизацию комиксов вселенной Bubble. На пресс-конференции перед предпоказом новой картины «Майор Гром: Игра» он сообщил, что действие будущих фильмов будет разворачиваться не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России.

«У нас грандиозные планы на ближайшие 10 лет. Вселенная комиксов Bubble обширна и разнообразна, она выходит за рамки истории о Майоре Громе. Мы хотим рассказывать эти истории через кино, ведь в них множество увлекательных сюжетов, разворачивающихся не только в Петербурге, но и в других городах, включая Москву», — отметил Трофим.

Серия фильмов «Майор Гром» основана на комиксах издательства Bubble. Главный герой — Игорь Гром, майор полиции Санкт-Петербурга, известный своей харизмой и исполнительностью. Первая картина «Майор Гром: Чумной Доктор» вышла весной 2021 года и попала в топ-20 стримингового сервиса Netflix.

В 2023 году на «Кинопоиске» вышел приквел «Гром: Трудное детство», рассказывающий о молодости отца Игоря Грома, Константина, и событиях, происходивших за 20 лет до оригинальной истории.

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Екатерина Петрова