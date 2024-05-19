До конца мая в Казани ограничат движение на улице 2-й Туринской

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Движение для автотранспорта на улице 2-й Туринской в Казани будет ограничено из-за плановых работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Согласно информации от Комитета внешнего благоустройства города, с 20 по 31 мая будет полностью закрыт проезд по участку улицы 2-й Туринской от здания №64 до здания №12а по улице Карбышева.

В связи с ремонтом с 20 мая временно изменится схема движения общественного транспорта. Это касается автобусов №74, следующих по маршруту ДВВС — 10-й микрорайон.

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Рената Валеева