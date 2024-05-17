Татарстан вошел в топ-10 по количеству привлеченных средств в конкурсе Росмолодежи среди вузов

Фото: Максим Платонов

Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. Всего было подано 2 575 заявок от 285 учебных заведений.

Среди победителей — четыре вуза из Татарстана, которые выиграли гранты на реализацию восьми проектов в общем объеме 21,5 млн рублей. Речь идет о КГЭУ, КНИТУ, КГАУ и КФУ.



Напомним, в 2023 году на реализацию своих проектов молодежь Татарстана получила более 156 млн рублей, а в 2022-м — 149 млн рублей федеральных грантовых средств на осуществление своих идей. Более 37 млн рублей удалось привлечь вузам в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования

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Рената Валеева