Капремонт в Татарстане: работы начались на 516 объектах

Фото: Динар Фатыхов

Совещание по вопросам капремонта многоквартирных домов и объектов социально-культурной сферы прошло в Доме Правительства Татарстана. В совещании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр Алексей Песошин и министр строительства Марат Айзатуллин.

В программу капитального ремонта многоквартирных домов включены 763 дома. На данный момент работы начаты на 516 объектах в 39 муниципальных образованиях. Общее выполнение работ составляет 26%, а выполнение сезонных работ — 19%. За последние две недели работы были завершены в 20 многоквартирных домах.

Министр сообщил, что работы по капремонту в сфере образования проводятся в рамках семи федеральных и республиканских программ. В настоящее время ремонтируются 16 детских садов (выполнение — 47%), 38 школ и образовательных центров (выполнение — 24%). Кроме того, на текущей неделе подрядчики сдали объект в Тукаевском районе.

Также ведется ремонт пищеблоков в 15 школах (выполнение — 3%). В сфере среднего профессионального образования обновляются 4 ресурсных центра (выполнение — 33%), 13 общежитий (выполнение — 32%).

Из 137 объектов здравоохранения остается проторговать два стационара: один — 20 мая, второй — в июне. Программа по фельдшерско-акушерским пунктам выполнена на 60%. На текущей неделе подрядчики сдали объект в Алькеевском районе. Программа ремонта поликлиник выполнена на 42% от планового объема, программа ремонта стационаров — на 33%.

Программа ремонта объектов культуры выполнена на 29%: из 24 объектов законтрактованы 15. В работе находятся все пять детских школ искусств (выполнение — 51%) и 9 учреждений культуры (выполнение — 35%). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По линии молодежной политики из 28 объектов остается заключить контракты по 8 объектам в июне: это 3 молодежных центра, 3 центра психолого-педагогической помощи, один оздоровительный лагерь и один подростковый клуб. Из объектов, что уже проторгованы, в работе у подрядчиков находятся 8 детских оздоровительных лагерей (выполнение работ — 15%).



Кроме того, ведется ремонт в центре психолого-педагогической помощи в пгт Васильево (выполнение составляет 6%).

Работы ведутся и в других отраслях: в рамках двух программ по ремонту гидротехнических сооружений, расчистке русел рек и очистке озер, реализуемых в сфере экологии, включен 21 объект. Из них 17 на сегодня уже в работе. Общее выполнение составляет 41%.



Из проторгованных объектов работы ведутся в 21 организации социального обслуживания населения (выполнение — 56%). За последние 2 недели завершен объект в Заинском районе. Работы по ремонту 6 зданий лесничеств выполнены на 54% от общего объема.

Выполнение программы ремонта спортивных объектов составляет 18%. Работы ведутся в 11 учреждениях.

Ремонтные работы также ведутся и на других объектах: 10 зданиях исполнительных комитетов (выполнение достигло 77%), 16 военных комиссариатов (выполнение 43%).

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Рената Валеева