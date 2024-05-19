Культурное и историческое наследие Казани: на стенах Казанского Кремля показали световое шоу
С 17 по 19 мая на стенах Казанского Кремля проходит световое шоу с музыкальным сопровождением, приуроченное к проведению XV международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». В этом году его темой стали произошедшие в Казани исторические события, а также культурное и историческое наследие столицы Татарстана. Проекционное шоу можно у стен Кремля — от Спасской до Тайницкой башни. Сегодня оно пройдет с 20.00 до 00.00. Как это было накануне — в фото- и видеорепортаже «Реального времени».