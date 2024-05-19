ИИ может сократить время работы преподавателей в 10 раз к 2030 году

Фото: Александр Ильин

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс может значительно сократить время работы преподавателей. По данным экспертов «Альянса в сфере ИИ», включающего такие компании, как «Яндекс», «Газпром нефть», Сбер, VK Group, МТС и РФПИ, применение ИИ уже сейчас позволяет сократить временные затраты преподавателей в 4—5 раз. К 2030 году экономия времени может стать 10-кратной, утверждает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) SafeNet Игорь Бедеров.

Проблема высокой бюрократической нагрузки на педагогов была озвучена премьер-министром Михаилом Мишустиным на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Мусаевым 18 апреля. Мишустин подчеркнул, что обилие отчетных документов мешает работе с детьми. Мусаев пообещал сократить количество информационных систем и дублирующих данных, а также уменьшить число мониторингов к следующему учебному году.

ИИ способен автоматизировать многие рутинные задачи преподавателей. По данным доклада «Сберуниверситета», ИИ может сокращать часовую работу по созданию тестовых материалов до 10 минут, включая проверку ответов. Также ИИ позволяет выставлять оценки на основе анализа ключевых слов, структуры и стиля работ студентов.

Однако, несмотря на эти преимущества, ИИ в образовательный процесс в России пока внедряется слабо. По словам профессора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, генеративный ИИ начинают использовать в основном преподаватели вузов. В преподавании физики использование ИИ сложнее из-за его линейности, но в будущем ИИ может взять на себя часть задач преподавателей, что позволит им сосредоточиться на творческой работе, считает доцент кафедры общей физики МФТИ Леонид Колдунов.



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Екатерина Петрова