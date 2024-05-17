«Мы уходим в новый цикл»: на KazanForum обсудили вопрос технологического суверенитета

Фото: предоставлено пресс-службой KazanForum

«Сегодня в мире нет ни одной страны, которая бы обладала полным набором технологий»

Для достижения технологического суверенитета необходимо международное сотрудничество, заявил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов. Сегодня в рамках третьего дня Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» прошла конференция «Международное сотрудничество в сфере электронной промышленности, основа национального технологического суверенитета: новые вызовы и уникальные возможности».

— Сегодня в мире нет ни одной страны, обладающей полным набором технологий, который позволит ей достойно конкурировать, а также не зависеть ни от кого. Объем знаний естественных наук устроен таким образом, что не будет никогда такой страны, которая будет самодостаточна в научной сфере, — отметил спикер.

Роман Шайхутдинов — заместитель премьер-министра Татарстана . предоставлено пресс-службой KazanForum

Роман Шайхутдинов также подчеркнул важность международного сотрудничества в развитии технологического суверенитета. Он выделил три основных направления такого сотрудничества:

Доступ к технологиям.

Получение технологической экспертизы.

Подготовка кадров для работы в этой сфере.

«Живем как в сказке про трех поросят»

Андрей Безруков, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, отметил, что микроэлектроника является основой технологического развития, и подчеркнул важность укрепления позиций России в этой области.

Эксперт отметил, что в настоящее время мы стоим перед необходимостью становиться лидерами в сфере микроэлектроники. Это связано с тем, что мир стоит у порога нового технологического цикла.

— Мы уходим в новый технологический цикл. Тот, кто первым добежит до решений и сможет имплементировать их в продукты, захватит рынки и заберет лидерские позиции. Сейчас мы этого себе позволить не можем, поэтому наша задача — перевернуть это с ног на голову и стать лидерами. Да, это тяжело, но выбора у нас нет, — рассказал спикер.

Андрей Безруков — президент Ассоциации технологического суверенитета. предоставлено пресс-службой KazanForum

Безруков также подчеркнул, что мы живем в мире, где происходит блоковое деление мировой экономики. Страны, которые лидируют на рынке, решают, кого туда пускать, а кого нет. В таком мире у России есть риск остаться за его пределами, и это может привести к утрате возможностей для развития науки и технологий.

— В блоковые рынки, которых будет три-четыре, а может, и больше, нас могут просто не пустить. С нашими технологиями мы можем быть им не нужны. На сегодня наша задача — создать на нашем рынке собственное технологическое пространство. Не будет крупного рынка — не будет денег и инвестиций. Нам нужно сделать то, что затронет рынок в 700 млн покупателей, а лучше миллиард, иначе у нас не будет возможности создать передовое развитие науки и технологий, — заявил Безруков.

Для того чтобы избежать этой угрозы, необходимо создать собственное технологическое пространство и найти партнеров для сотрудничества. Только так можно обеспечить себе место на новых рынках и привлечь необходимые инвестиции.

— Нам нужен четкий план, где наши уязвимые места, кто наши ключевые союзники, какие производства можем делать с ними [партнерами] и в каких странах. Живем как в сказке про трех поросят — пока один делал домик из кирпича, два других делали из соломы, и сейчас нам нужно мало-помалу таскать кирпичи один за другим, — подытожил свое выступление эксперт.

«У нас идет прирост числа электронных устройств на 10% из года в год к 2030 году»

Генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова поделилась мнением, что микроэлектроника на протяжении последних 30 лет развивалась как коммодити для шести стран, которые играли роль в одной тесной цепочке.

— Вопрос не в том, что все участники рынка микроэлектроники отвернулись от нас, а в том, что они начали изменять взаимоотношения между странами в результате мировых событий. С точки зрения инвестиций на первом месте идет государство, которое дает деньги в этот сектор, — отметила Хасьянова.

Гульнара Хасьянова — генеральный директор АО «Микрон». предоставлено пресс-службой KazanForum

Хасьянова подчеркнула важность инвестиций в отрасль микроэлектроники. Она отметила, что сектор микроэлектроники имеет мультипликативный эффект в соотношении 10 к одному.

— Одна фабрика по производству микроэлектроники тянет за собой как минимум 10 сопутствующих производств, которые развивают экономику, — заявила она. — По прогнозам, у нас идет прирост числа электронных устройств на 10% из года в год к 2030 году. Вопрос импортозамещения стал целевой задачей, которая в настоящее время оцифрована и хорошо спрогнозирована.

Наибольший рост зафиксирован в сегменте электронной компонентной базы — Хасьянова. предоставлено пресс-службой KazanForum

Гульнара Хасьянова также отметила, что для достижения технологического суверенитета важно не только построить завод или купить технологию, но и перезапустить вложенные инвестиции для участия в гонке со странами-лидерами. Она добавила, что на сегодня Россия разработала часть материалов и знает, какие технические требования предъявлять к тому, что будет разрабатываться совместно с коллегами. Отвечая на вопрос о том, нужно ли каждой стране создавать свое независимое производство микроэлектроники, Гульнара Хасьянова заявила, что это очень трудно и затратно.

— Математика не сходится. Объема инвестиций и 15 лет окупаемости, а также объема рынка отдельной страны может просто не хватить, — сказала она.

Спикер подчеркнула, что ключевым преимуществом России является возможность создания собственной технологии, а не ее покупка у других стран. Рынок микроэлектроники будет развиваться в направлении производства с использованием процессов свыше 350 нанометров или 25—28 нанометров, подытожила Хасьянова.



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Олег Исаков