Журналистам из России запретили использовать национальную символику на Олимпиаде в Париже

Фото: Максим Платонов

Международный олимпийский комитет (МОК) ввел запрет для сотрудников СМИ, которые будут работать на Олимпиаде в 2024 году. Под запрет попала любая деятельность, связанная с флагом, гимном и другими символами России. Запрет также распространяется на зрителей и спортсменов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пока не известно, как будет осуществляться контроль за соблюдением запрета и какие меры могут быть приняты в случае его нарушения. Важно отметить, что это решение МОК может повлиять на работу российских журналистов на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Напомним, в Древней Олимпии в Греции прошла церемония зажжения огня летних Олимпийских игр в Париже. На мероприятии присутствовали около 600 высокопоставленных лиц, включая президента Греции Катерину Сакелларопулу и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.





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Разиль Самигуллин