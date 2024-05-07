Трехкратный обладатель Кубка Гагарина подписал контракт с «Трактором»

Бывший нападающий ЦСКА Андрей Светлаков подписал трехлетний контракт с челябинским «Трактором». Всю карьеру Светлаков провел в ЦСКА, отыграв более 500 матчей. В завершившемся сезоне на его счету 10+20 в 64 встречах.

Алексей Волков, генеральный менеджер клуба, прокомментировал подписание контракта:

— На рынке КХЛ в этом году Андрей Светлаков был одним из главных активов. Центральные нападающие такого уровня с российским паспортом сегодня в дефиците, поэтому мы рады, что «Трактору» удалось выиграть конкуренцию у других клубов в борьбе за форварда. Сильные стороны Светлакова известны: он одинаково хорош на обеих сторонах площадки, умеет и любит сыграть жестко, надежен в плей-офф и способен повести за собой команду. Настоящий лидер, выигравший три Кубка Гагарина, — именно то усиление, необходимое «Трактору» в это межсезонье, — отметил Волков.

Ранее «Трактор» подписал контракт с новым главным тренером Бенуа Гру. Срок контракта с канадским специалистом составил 2 года.



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Олег Исаков