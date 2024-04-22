Итоги дня: и. о. главы Тукаевского района, новый директор «Водоканала», отмена «Бессмертного полка» в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 22 апреля.
- Читатель «Реального времени» сообщил, что сейчас вдоль трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан на участке с 20-го по 43-й км с обходом поселка Сокуры идет вырубка леса. Работы по расширению 23 км автодороги пройдут с 2024 по 2027 год.
- Сегодня в Московском райсуде Казани начался процесс над бывшей женой казанского чиновника Игоря Куляжева. Он признан потерпевшим по делу на 5 миллиардов рублей.
- В Пестречинском района Татарстана местные власти отказали семье погибшего на СВО бойца батальона «Алга» Собира Худайбердыева в установке мемориальной доски. Как рассказала его сестра Гуллола Курбанова, руководители района обещали, что доска точно появится, но потом изменили свое решение, сославшись на отказ бывшей жены Собира.
- В Татарстане реализуется программа по повышению качества водоснабжения на 2019—2024 годы, на которую выделено более 2,2 млрд рублей. Планируется, что благодаря программе качественной питьевой водой будут обеспечены 98,8 % городского населения и 95,64 % жителей населенных пунктов с системами централизованного водоснабжения. Однако, по данным Роспотребнадзора, пить воду из-под крана в большинстве населенных пунктов республики небезопасно.
- В Казани прошел фестиваль популяризации науки Milmax Science, организованный при поддержке ПАО «Казаньоргсинтез» и IT-парка им. Рашида Рамеева.
- В Ташкенте проходит Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия». В ней принимает участие раис Татарстана Рустам Минниханов. В рамках выставки также прошло мероприятие с участием заместителя председателя правительства России, министра промышленности Дениса Мантурова, а также заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.
- Минниханов на полях промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» встретился с заместителем министра торговли Турецкой Республики Махмутом Гюрджаном.
- Рустам Абдулхаков назначен на должность директора казанского «Водоканала». Мэр Казани Ильсур Метшин охарактеризовал нового руководителя как опытного и грамотного специалиста с глубоким знанием отрасли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным органам усилить контроль за порядком установки и эксплуатацией рекламных конструкций.
- В Казани на улице Меховщиков в Вахитовском районе частично перекроют движение транспорта. Это связано с прокладкой трассы газопровода на территории Ново-Слободской мечети.
- Сегодня утром российский рынок акций открылся смешанной динамикой цен «голубых фишек» на фоне ухудшения внешней сырьевой обстановки. Это связано с падением стоимости нефти марки Brent ниже 86 долларов за баррель и удешевлением металлов.
- С 22 апреля по 15 мая в Татарстане вводится особый противопожарный режим, о чем сообщил начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин.
- У казанцев на этой неделе будет шесть рабочих дней, включая субботу, 27 апреля. Затем граждане, работающие при пятидневке, будут отдыхать четыре дня в связи с Праздником Весны и Труда.
- Как стало известно «Реальному времени», единственный владелец ООО «Бахетле-Агро» Дмитрий Пудовкин решил ликвидировать организацию. Офис компании располагается в Казани, а сама она занимается сельским хозяйством.
- Росреестр с 2022 года реализует проект «Земля для туризма». В его рамках было выявлено 669 земельных участков и территорий общей площадью более 6,1 тысячи гектаров. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
- В 2023 году российские аграрии собрали 145 миллионов тонн зерна после доработки. Отмечается, что, по сравнению с 2022 годом, в общем объеме производства зерна увеличился удельный вес кукурузы на зерно, риса, гречихи, проса и зернобобовых культур.
- Премию Мориса Ваксмахера присуждают ежегодно за лучший перевод французской литературы на русский язык. Премия была учреждена в 1996 году посольством Франции в России. В этом году премия возобновила свою работу после трехлетнего перерыва.
- В Тукаевском районе Татарстана будет разработан проект планировки территории для ремонта и реконструкции автодороги «Набережные Челны — Заинск — Альметьевск» — Нижнекамск. Площадь участка составит 23,1 га.
- В Тукаевском районе Татарстана на постройку нового моста через реку Мелекеску в селе Мелекес выделят 61 млн рублей. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
- Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и сильном ветре 22 и 23 апреля.
- Хоккеисты на траве из казанского «Динамо-Ак Барс» в четвертый раз подряд завоевали Суперкубок России. Они становились обладателями трофея в 2021, 2022 и 2023 годах и снова добились его в этом году. Лишь однажды, в 2019 году, Суперкубок завоевали игроки ХК «Динамо-Электросталь».
- Приходы Казанской епархии откликнулись на призыв о помощи пострадавшим от наводнения в Оренбургской области. На собранные средства закупили мотопомпы, осушители воздуха и другие необходимые вещи. Раздача воды организована в ските Иверского женского монастыря города Орска.
- По итогам 2023 года в Татарстане восстановили или высадили деревья на площади в 1,65 раза больше, чем вырубили или погибло, узнало «Реальное время» на основе данных Рослесхоза. По этому показателю республика обгоняет общероссийские показатели и в среднем Приволжский федеральный округ.
- Рустем Закиров назначен исполняющим обязанности главы Тукаевского муниципального района Республики Татарстан.
- В России средняя цена на одноразовые электронные сигареты (вейпы) в 2024 году выросла на 18% и составила около 1,3 тыс. рублей. По данным оператора фискальных данных «Такском», это привело к снижению объема продаж на 31%.
- Столица Татарстана попала в список лучших городов для владельцев домашних животных. Одной из причин для данного решения стало то, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» разрешили покупать билеты и перевозить животных на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Более того, животным полагается место у окна.
- Казань заняла третье место по количеству участников акции «Тотальный диктант», которая прошла в минувшую субботу.
Ключевые события 788-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделениями Южной группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Победа Донецкой Народной Республики.
- Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения нацгвардии («Азов» — террористическая организация, запрещена в России).
- Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.
- Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области.
- Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоандреевка и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и два пикапа.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22 529 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 232 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Рената ВалееваОбщество Татарстан