Минстрой Татарстана готовит проект ремонта дороги «Набережные Челны — Заинск — Альметьевск» — Нижнекамск

Фото: Динар Фатыхов

В Тукаевском муниципальном районе Татарстана будет разработан проект планировки территории для ремонта и реконструкции автодороги.

Работы будут включать в себя план межевания территории и затронут автотранспортную инфраструктуру.

Речь идет о путепроводах автомобильной дороги «Набережные Челны — Заинск — Альметьевск» — Нижнекамск, которые будут реконструированы. Площадь участка составит 23,1 га. Проект должен быть готов к третьему кварталу 2024 года.

Ответственным за подготовку проекта назначено ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан». Финансирование проекта будет осуществляться за счет АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга».

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.



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Рената Валеева