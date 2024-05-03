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«Водоканал» благоустроит Советский и другие смежные районы после капремонта сетей

14:38, 03.05.2024
«Водоканал» благоустроит Советский и другие смежные районы после капремонта сетей
Фото: Артем Гафаров

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» ищет подрядчика для благоустройства участков на территории Советского и других смежных районов после проведения капитального и текущего ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, инженерных коммуникаций и сооружений. Работы будут выполнены за счет собственных средств предприятия.

В рамках благоустройства специалисты проведут ряд мероприятий по озеленению и ремонту улиц. Среди них:

  • Подготовка почвы и посев газонов на зеленых зонах механизированным и ручным способом.
  • Разборка асфальтобетонных и щебеночных покрытий.
  • Погрузка и перевозка строительного мусора.
  • Устройство оснований из щебня с последующей укаткой каменных материалов.
  • Розлив вяжущих материалов.
  • Укладка нового асфальта на улицах общего пользования.
  • Разработка грунта в траншеях и устройство подстилающих слоев оснований.
  • Установка бортовых камней бетонных.

Общая сумма работ составит 12 117 436 рублей.

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Рената Валеева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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