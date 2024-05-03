«Водоканал» благоустроит Советский и другие смежные районы после капремонта сетей

Фото: Артем Гафаров

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» ищет подрядчика для благоустройства участков на территории Советского и других смежных районов после проведения капитального и текущего ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, инженерных коммуникаций и сооружений. Работы будут выполнены за счет собственных средств предприятия.

В рамках благоустройства специалисты проведут ряд мероприятий по озеленению и ремонту улиц. Среди них:

Подготовка почвы и посев газонов на зеленых зонах механизированным и ручным способом.

Разборка асфальтобетонных и щебеночных покрытий.

Погрузка и перевозка строительного мусора.

Устройство оснований из щебня с последующей укаткой каменных материалов.

Розлив вяжущих материалов.

Укладка нового асфальта на улицах общего пользования.

Разработка грунта в траншеях и устройство подстилающих слоев оснований.

Установка бортовых камней бетонных.

Общая сумма работ составит 12 117 436 рублей.

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Рената Валеева