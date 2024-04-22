«Деревья штабелями лежат»: в Лаишевском районе идет массовая вырубка для расширения дороги

Фото: Динар Фатыхов

По информации с сайта «Закупки», 27 и 31 октября 2023 года были размещены тендеры на поиск подрядчика для строительства и реконструкции участков автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан на участке с 20-го по 43-й км с обходом поселка Сокуры. Работы начинаются в этом году.



Читатель «Реального времени» сообщил, что сейчас вдоль трассы идет вырубка леса.

— Деревья местами лежат штабелями! Это видно примерно от поселка Тургай, от Сокуров и до поворота на аэропорт, Кабаны. Где-то сровняли с землей и расчистили, не сразу заметно, — написал он.

Согласно документам, после завершения реконструкции участка автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак повысится пропускная способность и безопасность движения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Минсельхозе Татарстана сообщили, что этот участок не относится к лесному фонду.

— По информации ГКУ «Лаишевское лесничество», там вырубаются придорожные лесные полосы для расширения дороги, — прокомментировали в министерстве.

Заказчиком реконструкции является ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». На разработку рабочей документации (первый этап) будет потрачено 431,8 млн рублей, на строительство и реконструкцию (второй этап) — в общей сумме 19,3 млрд рублей.

Работы по расширению 23 км автодороги пройдут с 2024 по 2027 год. На первом этапе пройдет срезка кустарника и валка деревьев, на втором — переустройство магистрального нефтепровода, на третьем — магистрального газопровода, на четвертом — автомобильной дороги, на пятом — подготовительные работы по проверке ЛЭП, нефте- и газопровода, электроснабжения и других элементов.

На восстановление зеленых насаждений на всей территории будет затрачено 9,7 млн рублей. Большая часть деревьев и кустарников будет высажена в 2027 году — на это потратят 7,3 млн рублей.

Вид на обочину с трассы Р-239. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках строительства также запланированы подготовительные, земляные и свайные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение наружных ограждающих конструкций, пусконаладочные работы, устройство электрических сетей и линий связи, перекладка асфальта и обустройство автомобильной дороги.

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Рената Валеева